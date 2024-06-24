Стойленцев отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Николай Бем больше 37 лет работает в автотранспортном цехе Стойленского ГОКа водителем большегрузного автосамосвала. В 2014 году за профессионализм, достижение высоких производственных показателей отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2022 году Николаю Яковлевичу присвоили звание «Почетный горняк», а его портрет был занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.
Стаж работы машиниста экскаватора рудоуправления Виктора Васютина на СГОКе почти 45 лет. На протяжении десяти лет Виктор Николаевич — бессменный председатель Совета бригадиров предприятия. В 2008 году Виктору Васютину присвоено звание «Почетный горняк», в 2012-м — «Заслуженный шахтер Российской Федерации». В 2019 году портрет Виктора Николаевича был занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.
Крепильщик дренажной шахты Тимофей Семенов пришел на Стойленский ГОК 20 лет назад — в июле 2004 года. Тимофей Васильевич отвечает за установку крепежных конструкций в дренажной шахте, предотвращающих обрушение породы. В 2022 году Тимофей Семенов награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Алексей Шеремета, дробильщик цеха дробления обогатительной фабрики, работает на Стойленском ГОКе больше 40 лет. Алексей Петрович контролирует технологическую схему дробления руды, обеспечивает надежную работу оборудования. За высокий профессионализм и многолетний опыт работы в 2022 году ему присвоено звание «Почетный горняк».
Владимир Шопин пришел работать на СГОК в 1983 году. В 2002 году Владимир Михайлович отмечен нагрудным знаком «Шахтерская слава» III степени, в 2011-м ему присвоено звание «Почетный горняк». В 2023 году портрет Владимира Шопина был занесен на белгородскую Аллею Трудовой Славы.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени недавно был награжден еще один сотрудник СГОКа — Владимир Пильгуй, машинист мельниц цеха обогащения обогатительной фабрики.