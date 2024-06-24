Стойленцев отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Николай Бем больше 37 лет работает в автотранспортном цехе Стойленского ГОКа водителем большегрузного автосамосвала. В 2014 году за профессионализм, достижение высоких производственных показателей отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2022 году Николаю Яковлевичу присвоили звание «Почетный горняк», а его портрет был занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.