Сколько будут платить белгородцы за тепло с 1 июля 2024 года?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
С июля 2024 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Белгородской области. Михаил Чефранов, управляющий директор филиала «Квадра» — «Белгородская генерация», рассказал, как изменится стоимость теплоэнергии.
В тариф входит и вода, и газ, и электроэнергия, так как из них производится тепло. Из-за роста их стоимости, теплоэнергия также вырастет в цене.
В структуру тарифа входит газ, 52% тепла вырабатывают на нём, и топливо. Его цена выросла на 11%.
Размер тарифа на теплоэнергию для белгородцев вырастет на 9,8%.
«Это та минимальная величина, которая позволит выполнять ремонтные работы, сезонные программы по подготовке к отопительному сезону», — уточнил Чефранов.