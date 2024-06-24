bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Сколько будут платить белгородцы за тепло с 1 июля 2024 года?

Сколько будут платить белгородцы за тепло с 1 июля 2024 года?

24 июня 2024, 14:50
Фото: 1MI
На брифинге по индексации тарифов ЖКУ, директор филиала «Квадры» рассказал о повышении стоимости на теплоэнергию.
Сюжет
Вода

С июля 2024 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Белгородской области. Михаил Чефранов, управляющий директор филиала «Квадра» — «Белгородская генерация», рассказал, как изменится стоимость теплоэнергии.

В тариф входит и вода, и газ, и электроэнергия, так как из них производится тепло. Из-за роста их стоимости, теплоэнергия также вырастет в цене.

В структуру тарифа входит газ, 52% тепла вырабатывают на нём, и топливо. Его цена выросла на 11%.

Размер тарифа на теплоэнергию для белгородцев вырастет на 9,8%.

«Это та минимальная величина, которая позволит выполнять ремонтные работы, сезонные программы по подготовке к отопительному сезону», — уточнил Чефранов.
Единый тариф на водоснабжение хотят ввести в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июляЧто изменится в тарифах на электричество для белгородцев с 1 июляБелгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкой
#Алёна Мальцева#Общество#Индексация#Вода#Газ#Тарифы#Энергия#Тепло#Цены#Рост#Белгород
Подпишитесь
Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ
Сегодня, 13:41
«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
Сегодня, 08:07
«Вот, кого бомбит НАТО»: экс-офицер армии США увидел обстрел Белгорода своими глазами
Сегодня, 10:03
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Сегодня, 11:52
Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля
Сегодня, 13:17
Несладкие подарки: в кондитерском магазине «Славянка» появились бронежилеты
Сегодня, 14:43