«Сами знаете, что происходит». Довгалюк — об авариях в Белгородской области

Posted 24 июня, 14:53
Published 24 июня, 14:53
Modified 24 июня, 14:55
Updated 24 июня, 14:55
Замгубернатора Сергей Довгалюк отметил, что сегодня Белгородская область, «к сожалению», находится в особых условиях. И это приводит к определённым последствиям, когда речь заходит о снабжении жителей региона водой и электричеством.
«Затраты, которые ресурсоснабжающие организации несут на восстановление структуры в приграничье, у нас не учитываются. Соответственно, они все ложатся на плечи ресурсоснабжающих организаций».
Довгалюк добавил, что на сегодняшний день федеральной поддержки «в этом плане» нет. Надежда есть, что в конечном итоге всё же поддержат, но во многом справляться приходится самим.
«Сами не хуже нас знаете, что происходит. Каждый день что-то у нас выпадает. И это влияет на качество оказания жителям услуг. В некоторых случаях, к сожалению, нормативы на исправление нештатных ситуациях не выполняются», — сообщил замгубернатора.
Чиновник попросил, чтобы жители региона и журналисты учитывали всё это при возникновении нештатных ситуаций.
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