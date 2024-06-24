С 1 июля белгородцы будут больше платить за природный газ

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
На брифинге по увеличению тарифов жилищно-коммунальных услуг в Белгородской области рассказали, что цена на газ складывается из нескольких факторов.
Этим природным ресурсом обеспечивают тепло в домах белгородцев, а цена на газ растёт, что и будет заложено в тариф.
На сегодняшний день стоимость тарифа для газа не определена. 26 июня пройдёт заседание коллегии, где утвердят новые тарифы.
Сейчас белгородцы платят за природный газ 7514 рублей 29 копеек за тысячу кубометров.
Стоимость газа может увеличиться на 11,2%, по приказу ФАС. Транспортные расходы газораспределения уже выросли на 7%.
Таким образом, стоимость тарифа может увеличиться на 9,74%.