Редкий зверёк заглянул в один из «Магнитов»: оказалось, это животное из Красной книги

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Старом и Новом Осколе обнаружили перевязку — редкого зверька из семейства куньих, который похож на хорька. Размер тела перевязки достигает 35 сантиметров, а вес — менее килограмма.
Эти животные обитают в сухих степях, полупустынях и пустынях, иногда их можно встретить по облесённым долинам рек или на окраинах лесных массивов в лесостепи. Перевязка играет важную роль в природных экосистемах, регулируя численность грызунов.
Перевязку обнаружили в одном из магазинов сети «Магнит» в Старом Осколе и передали её специалистам из экоохотнадзора. Старший инспектор управления Сергей Черкашин выпустил зверя в заказник «Дмитриевский».
В России перевязка занесена в Красную книгу. Поэтому сотрудники экоохотнадзора напоминают, что незаконное изъятие краснокнижных животных из природной среды карается законом. Чтобы избежать ответственности за незаконное изъятие, необходимо как можно скорее обратиться в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора или в управление ветеринарии Белгородской области.