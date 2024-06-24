Редкий зверёк заглянул в один из «Магнитов»: оказалось, это животное из Красной книги

В России перевязка занесена в Красную книгу. Поэтому сотрудники экоохотнадзора напоминают, что незаконное изъятие краснокнижных животных из природной среды карается законом. Чтобы избежать ответственности за незаконное изъятие, необходимо как можно скорее обратиться в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора или в управление ветеринарии Белгородской области.