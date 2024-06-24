bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Перевязка

Редкий зверёк заглянул в один из «Магнитов»: оказалось, это животное из Красной книги

24 июня 2024, 11:05
Фото: Telegram-канал «Новый Оскол online»
Перевязка

В белгородском экоохотнадзоре рассказали о спасении редкого животного

Обитающую в сухих степях и полупустынях перевязку — редкое животное из семейства куньих — местные жители нашли в одном из сетевых магазинов в Старом Осколе. Перевязка занесена в Красную книгу.

В Старом и Новом Осколе обнаружили перевязку — редкого зверька из семейства куньих, который похож на хорька. Размер тела перевязки достигает 35 сантиметров, а вес — менее килограмма.

Эти животные обитают в сухих степях, полупустынях и пустынях, иногда их можно встретить по облесённым долинам рек или на окраинах лесных массивов в лесостепи. Перевязка играет важную роль в природных экосистемах, регулируя численность грызунов.

Перевязку обнаружили в одном из магазинов сети «Магнит» в Старом Осколе и передали её специалистам из экоохотнадзора. Старший инспектор управления Сергей Черкашин выпустил зверя в заказник «Дмитриевский».

В России перевязка занесена в Красную книгу. Поэтому сотрудники экоохотнадзора напоминают, что незаконное изъятие краснокнижных животных из природной среды карается законом. Чтобы избежать ответственности за незаконное изъятие, необходимо как можно скорее обратиться в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора или в управление ветеринарии Белгородской области.

Зверёк, которого поймали в «Магните» в Старом ОсколеЗверёк, которого поймали в «Магните» в Старом Осколе
Зверёк, которого поймали в «Магните» в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков
Узнать подробнее
Читайте также:
Лиса Бешеная лиса напала на белгородца, когда тот работал на приусадебном участкеКакие заведения Белгорода дружелюбны к покупателям с домашними животнымиХотел отомстить за кота: белгородец стрелял по чужим собакам в присутствии детей
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Животные#Новости Белгорода#Белгород#Красная книга#Экоохотнадзор#Перевязка
Подпишитесь
Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона
Сегодня, 10:19
«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
Сегодня, 08:07
«Вот, кого бомбит НАТО»: экс-офицер армии США увидел обстрел Белгорода своими глазами
Сегодня, 10:03
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Сегодня, 11:52
Опасную бактерию обнаружили в курином филе от белгородского производителя
Сегодня, 07:47
«Под носом ФСБ вывозила атошников»: СМИ — о громком деле белгородской волонтёрки
Сегодня, 08:03