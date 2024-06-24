Разрушительных смерчей в России станет больше? Мнение экспертов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Несколько смерчей замечено в Московском регионе во время сильного дождя, который унёс жизни двух человек на прошлой неделе. Физики и метеорологии утверждают, что данное явление может стать более распространённым, а причина этому — глобальное потепление.
На территории Москвы и Центральной России в минувший четверг разразились не только проливные ливни, к которым местные жители уже начинают привыкать, но и порывистый ветер, который срывал деревья с корнями и сносил крыши с домов. Что это было?
По словам Михаила Леуса, ведущего эксперта центра «Фобос», через территорию центральных областей Европейской России шёл активный холодный атмосферный фронт с волнами и значительными температурными контрастами. Это привело к образованию гроз, сильных ливней, порывистого ветра и даже в отдельных местах — смерчей.
Слово «смерч» может быть заключено в кавычки, так как ни одна метеостанция региона его не зафиксировала. Однако, опираясь на слова очевидцев и на фото- и видеоматериалы, можно утверждать об их наличии. Смерч представляет собой спиральное движение воздушных масс с очень высокой скоростью вдоль какого-то центра, который в свою очередь перемещается в направлении воздушного потока в атмосфере.
Для формирования смерча необходимы четыре условия: тёплый и влажный воздух в нижнем слое атмосферы, различия скорости ветра на разных высотах, начальный подъём и температура воздуха, близкая к окружающей, чтобы он мог подниматься вверх. И всё же, даже при наличии всех этих условий, не всегда образуется опасный вихрь. Иногда результатом становится просто сильный ветер или град.
Однако важную роль играет повторяемость подобных событий. За последние 65 лет количество смерчей действительно увеличилось. Особенно подвержен этому юг Западной Сибири. На Северо-Западе также отмечается увеличение их количества, хотя не такое значительное.