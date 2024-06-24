bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Смерч

Разрушительных смерчей в России станет больше? Мнение экспертов

24 июня 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Смерч

Метеорологи поделились мнением насчёт усиления смерчей в России

На минувшей неделе непогода бушевала в нескольких регионах РФ. В некоторых из них даже заметили смерчи. Что нужно для их появления и правда ли, что они всё чаще возникают в России? Разбирались «Новые известия».
Сюжет
Погода

Несколько смерчей замечено в Московском регионе во время сильного дождя, который унёс жизни двух человек на прошлой неделе. Физики и метеорологии утверждают, что данное явление может стать более распространённым, а причина этому — глобальное потепление.

На территории Москвы и Центральной России в минувший четверг разразились не только проливные ливни, к которым местные жители уже начинают привыкать, но и порывистый ветер, который срывал деревья с корнями и сносил крыши с домов. Что это было?

По словам Михаила Леуса, ведущего эксперта центра «Фобос», через территорию центральных областей Европейской России шёл активный холодный атмосферный фронт с волнами и значительными температурными контрастами. Это привело к образованию гроз, сильных ливней, порывистого ветра и даже в отдельных местах — смерчей.

Слово «смерч» может быть заключено в кавычки, так как ни одна метеостанция региона его не зафиксировала. Однако, опираясь на слова очевидцев и на фото- и видеоматериалы, можно утверждать об их наличии. Смерч представляет собой спиральное движение воздушных масс с очень высокой скоростью вдоль какого-то центра, который в свою очередь перемещается в направлении воздушного потока в атмосфере.

Для формирования смерча необходимы четыре условия: тёплый и влажный воздух в нижнем слое атмосферы, различия скорости ветра на разных высотах, начальный подъём и температура воздуха, близкая к окружающей, чтобы он мог подниматься вверх. И всё же, даже при наличии всех этих условий, не всегда образуется опасный вихрь. Иногда результатом становится просто сильный ветер или град.

Однако важную роль играет повторяемость подобных событий. За последние 65 лет количество смерчей действительно увеличилось. Особенно подвержен этому юг Западной Сибири. На Северо-Западе также отмечается увеличение их количества, хотя не такое значительное.

«Динамика низкая». Не везде в Белгородской области справились с последствиями урагана
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновники попросили белгородку приехать из Коми и починить сорванную ветром крышуУраган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домовПострадали дома, машины, деревья: Белгородскую область накрыл ураганный ветер
#Общество#Погода#Смерч
Подпишитесь
Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона
Сегодня, 10:19
«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
Сегодня, 08:07
«Вот, кого бомбит НАТО»: экс-офицер армии США увидел обстрел Белгорода своими глазами
Сегодня, 10:03
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Сегодня, 11:52
Опасную бактерию обнаружили в курином филе от белгородского производителя
Сегодня, 07:47
«Под носом ФСБ вывозила атошников»: СМИ — о громком деле белгородской волонтёрки
Сегодня, 08:03