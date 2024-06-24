Разрушительных смерчей в России станет больше? Мнение экспертов

Слово «смерч» может быть заключено в кавычки, так как ни одна метеостанция региона его не зафиксировала. Однако, опираясь на слова очевидцев и на фото- и видеоматериалы, можно утверждать об их наличии. Смерч представляет собой спиральное движение воздушных масс с очень высокой скоростью вдоль какого-то центра, который в свою очередь перемещается в направлении воздушного потока в атмосфере.