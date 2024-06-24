Продление срока софинансирования увеличивает привлекательность ПДС

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«Донастройка программы существенно увеличит доходность для наиболее экономически активного сегмента — людей 40-45 лет. Например, россиянин в возрасте 45 лет с доходом до 80 тыс. рублей в месяц при ежемесячных взносах в 3000 рублей за 15 лет действия программы сформирует 2,3 млн рублей с учетом софинансирования, перечисления налогового вычета на счет ПДС и потенциального инвестиционного дохода. Со стороны государства за это время будет перечислено на счет участника программы 360 тыс. рублей», — отметил Георгий Горшков.
Он также подчеркнул, что софинансирование со стороны работодателя также повысит привлекательность ПДС. «В результате в России будет сформирована полноценная трехуровневая пенсионная система, состоящая из трех компонентов: государственной пенсии, личной накопительной компоненты (ПДС) и негосударственной пенсии (в рамках личных и корпоративных пенсионных программ), что в конечном итоге существенно повысит социальную защищённость людей», — сказал он.