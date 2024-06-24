Продление срока софинансирования увеличивает привлекательность ПДС

Он также подчеркнул, что софинансирование со стороны работодателя также повысит привлекательность ПДС. «В результате в России будет сформирована полноценная трехуровневая пенсионная система, состоящая из трех компонентов: государственной пенсии, личной накопительной компоненты (ПДС) и негосударственной пенсии (в рамках личных и корпоративных пенсионных программ), что в конечном итоге существенно повысит социальную защищённость людей», — сказал он.