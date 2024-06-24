«Оставите свои районы без врачей»: не все главы обеспечивают работу медклассов

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В 2023–2024 учебном году в Белгородской области функционировало 30 медицинских классов. В них училось 783 ученика: 422 десятиклассников и 361 одиннадцатиклассник, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин на оперативном совещании белгородского правительства.
Для школьников преподают 115 медицинских работников и 180 учителей.
В 2023 году 75% выпускников медицинских классов поступили на медспециальности. 240 человек — в ВУЗы и 36 — в колледжи. В 2024 году 82% школьников пошли получать медицинское образование и дальше: 289 человек — в университет и шесть — на СПО.
Милёхин попросил рассмотреть вопрос увеличения количества предпрофильных медицинских классов, организовать восемь классов в школах Белгорода, Алексеевки, Губкина, Нового Оскола и Старого Оскола.
В некоторых медклассах области не хватает учащихся. Вячеслав Гладков считает, что это недоработка глав муниципалитетов.
«Уважаемые главы, вы делаете всё, чтобы оставить свои муниципалитеты без врачей и медсестёр», — считает Гладков.
Губернатор поручил обеспечить в новом учебном году стопроцентную заполняемость медицинских классов.
Организация медицинского класса обойдётся в 6 млн рублей. Глава правительства поручил найти финансирование, чтобы организовать новые классы.
Гладков уточняет, что это работа на перспективу, и даже если чиновник не планирует оставаться на своём месте долго, это не основание для прекращения этой деятельности.
«Но с работы мы не планируем с вами уходить, потому результат мы можем увидеть в наш век», — закончил губернатор.