«Оставите свои районы без врачей»: не все главы обеспечивают работу медклассов

В 2023 году 75% выпускников медицинских классов поступили на медспециальности. 240 человек — в ВУЗы и 36 — в колледжи. В 2024 году 82% школьников пошли получать медицинское образование и дальше: 289 человек — в университет и шесть — на СПО.