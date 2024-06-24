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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Белгородской области планируют увеличить число медицинских классов

«Оставите свои районы без врачей»: не все главы обеспечивают работу медклассов

24 июня 2024, 11:06
Фото: 1MI

В Белгородской области планируют увеличить число медицинских классов

В каких-то муниципалитетах медицинские классы заполнены, а где-то наоборот. На оперативном совещании правительства региона обсудили, как решить проблему незаполненности классов и где нужно открыть новые.

В 2023–2024 учебном году в Белгородской области функционировало 30 медицинских классов. В них училось 783 ученика: 422 десятиклассников и 361 одиннадцатиклассник, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин на оперативном совещании белгородского правительства.

Для школьников преподают 115 медицинских работников и 180 учителей.

В 2023 году 75% выпускников медицинских классов поступили на медспециальности. 240 человек — в ВУЗы и 36 — в колледжи. В 2024 году 82% школьников пошли получать медицинское образование и дальше: 289 человек — в университет и шесть — на СПО.

Милёхин попросил рассмотреть вопрос увеличения количества предпрофильных медицинских классов, организовать восемь классов в школах Белгорода, Алексеевки, Губкина, Нового Оскола и Старого Оскола.

В некоторых медклассах области не хватает учащихся. Вячеслав Гладков считает, что это недоработка глав муниципалитетов.

«Уважаемые главы, вы делаете всё, чтобы оставить свои муниципалитеты без врачей и медсестёр», — считает Гладков.

Губернатор поручил обеспечить в новом учебном году стопроцентную заполняемость медицинских классов.

Организация медицинского класса обойдётся в 6 млн рублей. Глава правительства поручил найти финансирование, чтобы организовать новые классы.

Гладков уточняет, что это работа на перспективу, и даже если чиновник не планирует оставаться на своём месте долго, это не основание для прекращения этой деятельности.

«Но с работы мы не планируем с вами уходить, потому результат мы можем увидеть в наш век», — закончил губернатор.
Гладков: В этом году увеличится количество медицинских классов в школах
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Школьники#Учителя#Здравоохранение#Образование#Финансирование#Университеты#Медицинские работники#Гладков#Медицинские классы
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