«Новые люди» помогли создать в Белгороде стартап по профориентации подростков

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.