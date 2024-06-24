На белгородском пляже попробуют установить укрытия ближе к воде

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Жительница Шебекино поинтересовалась, когда на их центральном пляже установят укрытия, где можно было бы спрятаться в случае обстрелов. Вчерашняя трагедия в Севастополе, где при обстреле погибли четыре человека и более 150 пострадали, заставила многих белгородцев ещё больше переживать о своей безопасности во время отдыха на воде.
На вопрос в прямом эфире ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Физически невозможно переместить бетонные сооружения: когда мы их устанавливаем, то заезжаем на крупногабаритном транспорте на пляж, а расставить опоры крана на песке невозможно. Есть чисто технические проблемы. Устойчивости там нет, есть угроза опрокидывания. Поэтому установили укрытия на твёрдом ближайшем к пляжу месте.
Вячеслав Гладков
Тем не менее власти продолжают искать пути решения этой проблемы: «Если получится, то установим ближе к воде, но не всегда это возможно», — подчеркнул глава региона. Он также напомнил о подобной ситуации в Сосновке, где из-за резкого склона не удалось установить укрытия прямо у воды.