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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

На белгородском пляже попробуют установить укрытия ближе к воде

На белгородском пляже попробуют установить укрытия ближе к воде

24 июня 2024, 17:29
Фото: bel.ru
Белгородцы просят установить бетонные укрытия на пляже ближе к воде, однако сделать это из-за песка не так-то просто. Подробнее о сложностях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жительница Шебекино поинтересовалась, когда на их центральном пляже установят укрытия, где можно было бы спрятаться в случае обстрелов. Вчерашняя трагедия в Севастополе, где при обстреле погибли четыре человека и более 150 пострадали, заставила многих белгородцев ещё больше переживать о своей безопасности во время отдыха на воде.

На вопрос в прямом эфире ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Физически невозможно переместить бетонные сооружения: когда мы их устанавливаем, то заезжаем на крупногабаритном транспорте на пляж, а расставить опоры крана на песке невозможно. Есть чисто технические проблемы. Устойчивости там нет, есть угроза опрокидывания. Поэтому установили укрытия на твёрдом ближайшем к пляжу месте.
Вячеслав Гладков

Тем не менее власти продолжают искать пути решения этой проблемы: «Если получится, то установим ближе к воде, но не всегда это возможно», — подчеркнул глава региона. Он также напомнил о подобной ситуации в Сосновке, где из-за резкого склона не удалось установить укрытия прямо у воды.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Городской пляж#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Укрытие#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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