На белгородском пляже попробуют установить укрытия ближе к воде

Жительница Шебекино поинтересовалась, когда на их центральном пляже установят укрытия, где можно было бы спрятаться в случае обстрелов. Вчерашняя трагедия в Севастополе, где при обстреле погибли четыре человека и более 150 пострадали, заставила многих белгородцев ещё больше переживать о своей безопасности во время отдыха на воде.