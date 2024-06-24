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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Калькулятор коммунальных платежей доступен жителям Белгородской области

Как легко рассчитать коммунальные платежи в Белгородской области?

24 июня 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Калькулятор коммунальных платежей доступен жителям Белгородской области

Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Наталья Косилова рассказала, что для удобства подсчёта на сайте управления работает специальный калькулятор коммунальных платежей.

Электронный калькулятор стоимости услуг доступен по этой ссылке. Используя его, можно рассчитать плату за подключение во всех муниципалитетах региона.

«Для самопроверки населению предлагается на сайте управления информационный инструмент — калькулятор коммунальных платежей для Белгородской области. С его помощью гражданин может ввести свою „платёжку“, чтобы посмотреть, как она у него изменится», — сообщила Наталья Косилова.

Напомним, что в Белгородской области решили изменить тарифы на коммунальные услуги. Тарифы на отдельные пункты могут как уменьшиться, так и увеличиться, но средний рост не превысит 14%.

Новые тарифы будут установлены с 1 июля 2024 года. Подробнее об этом читайте в отдельном материале Бел.Ру.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Тариф#Белгород#Коммунальные платежи#Калькулятор#Цены и тарифы#Информационный инструмент
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