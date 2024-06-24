Как легко рассчитать коммунальные платежи в Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Электронный калькулятор стоимости услуг доступен по этой ссылке. Используя его, можно рассчитать плату за подключение во всех муниципалитетах региона.
«Для самопроверки населению предлагается на сайте управления информационный инструмент — калькулятор коммунальных платежей для Белгородской области. С его помощью гражданин может ввести свою „платёжку“, чтобы посмотреть, как она у него изменится», — сообщила Наталья Косилова.
Напомним, что в Белгородской области решили изменить тарифы на коммунальные услуги. Тарифы на отдельные пункты могут как уменьшиться, так и увеличиться, но средний рост не превысит 14%.
Новые тарифы будут установлены с 1 июля 2024 года. Подробнее об этом читайте в отдельном материале Бел.Ру.