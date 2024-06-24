Футбольные матчи белгородского «Салюта» пока решили проводить без зрителей

Матч белгородского «Салюта» против «Кванта» из Обнинска пройдёт без зрителей. Это связано с нарушениями требований безопасности на стадионе «Спартак», которые выявило в ходе проверки УМВД по Белгородской области. Ранее жители уже жаловались на этот стадион в Старом Осколе.

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