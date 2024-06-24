Футбольные матчи белгородского «Салюта» пока решили проводить без зрителей

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
УМВД России по Белгородской области выявило нарушения в обеспечении безопасности на стадионе «Спартак». До тех пор, пока техническая оснащённость стадиона не будет соответствовать законодательным требованиям, матчи «Салюта» будут проходить без зрителей, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Это касается и матча «Салюта» с командой «Квант» из Обнинска, который должен состояться во вторник, 25 июня, в 17:00.
Посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно будет в по ссылке.
Отметим, что вчера одна из жительниц Старого Оскола обратилась с жалобой к губернатору Вячеславу Гладкову через его официальную страницу в «ВКонтакте». Она рассказала, что жителей домов, расположенных вблизи стадиона «Спартак», беспокоит шум, который производят белгородские болельщики.
«После ремонта стадиона [„Спартак“] в Старом Осколе, его сделали платным. Приезжают жители Белгорода, фанаты, но они болеют так, что вздрагивает аж ребёнок, шумят барабанами, орут. Я вот не понимаю, это специально сделано? Раньше тут играли дети, и заходить можно было всем без проблем, и таких матчей не собирали, а теперь устроили балаган для нетрезвых болельщиков», — пишет Екатерина.
Администрация Старооскольского городского округа ответила белгородке в комментариях, что все запланированные футбольные матчи в Белгороде были перенесены в Старый Оскол из-за высокого уровня террористической опасности. В Белгородской области только три стадиона, включая «Спартак», имеют допуск для проведения соревнований такого уровня.
На основании регламента первенства России второго дивизиона команда обязана продавать билеты на свои домашние игры. Как только оперативная обстановка изменится, все игры команды будут проводиться в городе Белгород.
Администрация Старооскольского городского округа
Напомним, в последнем матче «Салют» встретился с хабаровским футбольным клубом «СКА-2». Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу белгородцев.