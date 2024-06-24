Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода

Жители Белгорода заметили, что к концу первого месяца лета на улицы областной столицы так и не вернулись традиционные ларьки-бочки с разливным квасом. Как Бел.Ру сообщили в кондитерской фабрике «Белогорье», в этом году устанавливать точки по продаже охлаждающих напитков не будут.