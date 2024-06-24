Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Жители Белгорода заметили, что к концу первого месяца лета на улицы областной столицы так и не вернулись традиционные ларьки-бочки с разливным квасом. Как Бел.Ру сообщили в кондитерской фабрике «Белогорье», в этом году устанавливать точки по продаже охлаждающих напитков не будут.
«Ситуация всем ясна, и в связи с оперативной обстановкой мы в этом году решили не торговать квасом», — рассказал Бел.Ру заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Александр Калмыков.
Квас — популярное блюдо в жару. Ранее журналистка Бел.Ру собрала в своём материале информацию о пользе и вреде кваса, а также о том, как приготовить напиток самостоятельно.