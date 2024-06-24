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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Ларьки с разливным квасом не вернут на улицы Белгорода из-за сложной обстановки

Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода

24 июня 2024, 11:52
Фото: bel.ru

Ларьки с разливным квасом не вернут на улицы Белгорода из-за сложной обстановки

Как Бел.Ру сообщил замгендиректора по коммерческим вопросам «Белогорья», этим летом из-за оперативной обстановки ларьки-бочки с разливным квасом на улицы Белгорода возвращать не будут.

Жители Белгорода заметили, что к концу первого месяца лета на улицы областной столицы так и не вернулись традиционные ларьки-бочки с разливным квасом. Как Бел.Ру сообщили в кондитерской фабрике «Белогорье», в этом году устанавливать точки по продаже охлаждающих напитков не будут.

«Ситуация всем ясна, и в связи с оперативной обстановкой мы в этом году решили не торговать квасом», — рассказал Бел.Ру заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Александр Калмыков.

Квас — популярное блюдо в жару. Ранее журналистка Бел.Ру собрала в своём материале информацию о пользе и вреде кваса, а также о том, как приготовить напиток самостоятельно.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Белогорье#Торговля#Жители#Белгород#Квас#Генеральный директор#Оперативная обстановка#Ларьки#Разливные напитки
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