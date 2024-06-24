Единый тариф на водоснабжение хотят ввести в Белгородской области

Следующий шаг — единый тариф на водоотведение и водоснабжение в регионе. Соответствующая заявка уже подана на 2025 год.



Что касается роста оплаты, то она зависит и варьируется от районов. Есть районы, например, Корочанский, где тариф не изменится. Есть районы, где рост составит до 14%. В среднем рост составит 12%. По каждому району тарифы уже утверждены: с цифрами можно ознакомиться на сайте водоканала.