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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Единый тариф на водоснабжение хотят ввести в Белгородской области

Единый тариф на водоснабжение хотят ввести в Белгородской области

24 июня 2024, 14:06
Фото: 1MI
Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Андрей Колесников во время брифинга.

Всего в Белгородской области 47 тарифов на водоснабжение и водоотведение. Как пояснил Андрей Колесников, после недавней реорганизации единый оператор присутствует теперь во всех районах региона.

«В этом году завершена реорганизация водохозяйственного комплекса региона. „Белоблводоканал“ присоединил Старооскольский водоканал», — сообщил и. о. гендиректора государственного унитарного предприятия.

Следующий шаг — единый тариф на водоотведение и водоснабжение в регионе. Соответствующая заявка уже подана на 2025 год.

Что касается роста оплаты, то она зависит и варьируется от районов. Есть районы, например, Корочанский, где тариф не изменится. Есть районы, где рост составит до 14%. В среднем рост составит 12%. По каждому району тарифы уже утверждены: с цифрами можно ознакомиться на сайте водоканала.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгород
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