Что изменится в тарифах на электричество для белгородцев с 1 июля

С 1 мая в регионе установили дифференцированные тарифы на электроэнергию: данная мера была введена после того, как были зафиксировали случаи неоправданно избыточного использования коммунального ресурса. Для этих целей стоимость платы за электроэнергию была разделена на три категории-диапазона: