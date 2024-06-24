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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Новые тарифы на электричество с 1 июля озвучили в Белгородской области

Что изменится в тарифах на электричество для белгородцев с 1 июля

24 июня 2024, 13:15
Фото: 1MI

Новые тарифы на электричество с 1 июля озвучили в Белгородской области

Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области рассказала, каким образом изменятся тарифы на электроэнергию с 1 июля 2024 года.

С 1 мая в регионе установили дифференцированные тарифы на электроэнергию: данная мера была введена после того, как были зафиксировали случаи неоправданно избыточного использования коммунального ресурса. Для этих целей стоимость платы за электроэнергию была разделена на три категории-диапазона:

  1. Первый диапазон — объём потребления до 15 тыс. киловатт-час в месяц. Плата составит 5 рублей 33 копейки при наличии газовых плит и 3 рубля 73 копейки за один киловатт-час при использовании электрических плит. Сюда войдёт более 90% населения Белгородской области.
  2. Второй диапазон — при потреблении от 15 001 киловатт-часа до 15 050 киловатт-часов в месяц. Тарифы вырастут до 5 рублей 34 копеек при наличии газовых плит и 3 рублей 74 копейки при наличии электронных плит.
  3. Третий диапазон — до 7 рублей 61 копейки с газовыми плитами и 5 рублей 33 копейки с электрическими плитами. Но эта категория для расчёта предельных индексов платы граждан не применяется.

Новые тарифы по диапазонам будут установлены с 1 июля 2024 года. Таким образом, рост платежей по сравнению к декабрю прошлого года может составить от 7% до 14%.

«Когда мы говорим, что плата граждан составит 14%, это не значит, что она увеличится у каждого гражданина области. Платёж зависит не только от размера тарифа, но и от объёма потребления коммунальных услуг», — рассказала Наталья Косилова.
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