Что изменится в тарифах на электричество для белгородцев с 1 июля

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
С 1 мая в регионе установили дифференцированные тарифы на электроэнергию: данная мера была введена после того, как были зафиксировали случаи неоправданно избыточного использования коммунального ресурса. Для этих целей стоимость платы за электроэнергию была разделена на три категории-диапазона:
Новые тарифы по диапазонам будут установлены с 1 июля 2024 года. Таким образом, рост платежей по сравнению к декабрю прошлого года может составить от 7% до 14%.
«Когда мы говорим, что плата граждан составит 14%, это не значит, что она увеличится у каждого гражданина области. Платёж зависит не только от размера тарифа, но и от объёма потребления коммунальных услуг», — рассказала Наталья Косилова.