Безопасно ли отправлять пострадавших при обстрелах белгородцев на отдых в Крым?

Пострадавшим при обстрелах белгородцам сказали, можно ли поменять место отдыха

Жителей региона, которые пострадали при обстрелах ВСУ, отправляют на море на отдых. Одну семью хотят отвезти в Евпаторию, но те поинтересовались, можно ли поменять место на Краснодарский край. После трагедии в Севастополе им страшно ехать в Крым. На вопрос ответил Вячеслав Гладков.