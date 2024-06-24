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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Пострадавшим при обстрелах белгородцам сказали, можно ли поменять место отдыха

Безопасно ли отправлять пострадавших при обстрелах белгородцев на отдых в Крым?

24 июня 2024, 17:15
Фото: Kandinsky

Пострадавшим при обстрелах белгородцам сказали, можно ли поменять место отдыха

Жителей региона, которые пострадали при обстрелах ВСУ, отправляют на море на отдых. Одну семью хотят отвезти в Евпаторию, но те поинтересовались, можно ли поменять место на Краснодарский край. После трагедии в Севастополе им страшно ехать в Крым. На вопрос ответил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Отдых

Белгородке, чья семья пострадала при обстреле ВСУ, предложили бесплатный отдых в Евпатории. Однако после событий, случившихся в Севастополе, женщина опасается ехать в Крым.

«Возможно ли отдых в Крыму заменить на отдых в Анапе?» — уточнила жительница.

Глава региона Вячеслав Гладков постарался ответить на вопрос белгородки в ходе прямого эфира. Он отметил, что понимает обеспокоенность женщины, но не уверен, что смена места отдыха возможна.

Мы не можем по индивидуальному решению менять место отдыха, поскольку формируем сразу большие группы. Но ситуация, которая вчера произошла в Севастополе, страшная, мы все переживаем за пострадавших. Не хотелось бы, чтобы подобное повторялось, но могу сказать, что Евпатория от Севастополя с точки зрения безопасности по-хорошему отличается. Если Вы всё-таки не готовы ехать в Крым, то давайте менять заявку, но по мере формирования других групп. Если будет такая возможность, то предложим в другие места.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 23 июня из-за обстрела ВСУ в Севастополе погибли четыре человека, включая трёхлетнюю и девятилетнюю девочек. Пострадали более 150 человек. Обломки упали на пляж, где в это время отдыхали и купались люди.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Летний отдых#Отдых#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
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