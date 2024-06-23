Станет экологичнее? ЕТК обновит состав на 50 автобусов, работающих на природном газе

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Белгородской области продолжается программа по обновлению пассажирского транспорта: до конца 2024 года планируется обновить состав на 50 автобусов средней вместимости. Все новые транспорты будут работать на природном газе.
Когда автобусы выведут на маршруты, пока не известно. Глава региона пообещал выполнить это в ближайшее время.
Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки белгородцы стали реже пользоваться общественным транспортом, а водителей стало не хватать. При этом начались разговоры о повышении стоимости проезда в автобусах.
Поскольку во время ракетных опасностей те долго стоят, жители начали вызывать такси. Сначала в интернете распространилась информация, что белгородцам вернут деньги за поездки во время ракетных опасностей, однако потом министр транспорта уточнил, что компенсация положена только в случае ЧП и эвакуации людей с места происшествия.