Станет экологичнее? ЕТК обновит состав на 50 автобусов, работающих на природном газе

Поскольку во время ракетных опасностей те долго стоят, жители начали вызывать такси. Сначала в интернете распространилась информация, что белгородцам вернут деньги за поездки во время ракетных опасностей, однако потом министр транспорта уточнил, что компенсация положена только в случае ЧП и эвакуации людей с места происшествия.