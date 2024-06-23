Более 800 юных белгородцев отправили на летний отдых в Крым

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Ранее федеральное правительство выделило Белгородской области более 700 млн рублей. Эти средства направлены на организацию отдыха для юных белгородцев из приграничных муниципалитетов.
По информации главы региона, первые 827 ребят уже отправились в лагеря Крыма.
«Уверен, что им понравится, наберутся положительных эмоций, хорошего настроения, повзрослеют, вернутся и расскажут обо всем этом нам с вами», — отметил Вячеслав Гладков.
Напомним, что детей начали отправлять в лагеря ещё зимой: такое решение было связано с неспокойной оперативной обстановкой в Белгородской области. Юных белгородцев принимали в своих лагерях различные российские регионы.