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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Более 800 юных белгородцев отправили на летний отдых в Крым

Более 800 юных белгородцев отправили на летний отдых в Крым

23 июня 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Юных белгородцев продолжают отправлять в детские лагеря: первых ребят уже отвезли на отдых в Крым. Подробную информацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.
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Дети

Ранее федеральное правительство выделило Белгородской области более 700 млн рублей. Эти средства направлены на организацию отдыха для юных белгородцев из приграничных муниципалитетов.

По информации главы региона, первые 827 ребят уже отправились в лагеря Крыма.

«Уверен, что им понравится, наберутся положительных эмоций, хорошего настроения, повзрослеют, вернутся и расскажут обо всем этом нам с вами», — отметил Вячеслав Гладков.

Напомним, что детей начали отправлять в лагеря ещё зимой: такое решение было связано с неспокойной оперативной обстановкой в Белгородской области. Юных белгородцев принимали в своих лагерях различные российские регионы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Летний отдых#Детский отдых#Белгород#Вячеслав Гладков
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