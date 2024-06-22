В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также из-за угрозы возникновения лесных пожаров в Белгородской области ввели особый противопожарный режим. Он должен был действовать до 24 июня. Но из-за сохранившейся опасности, особый противопожарный режим продлили до 14 июля.