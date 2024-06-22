В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также из-за угрозы возникновения лесных пожаров в Белгородской области ввели особый противопожарный режим. Он должен был действовать до 24 июня. Но из-за сохранившейся опасности, особый противопожарный режим продлили до 14 июля.
В это время ограничено пребывание белгородцев в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.
Лесники вместе с правоохранителями и общественными лесными инспекторами каждый день патрулируют лесные насаждения, чтобы выявить нарушителей.
В региональном министерстве природопользования напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий, виновные несут административную или уголовную ответственность.
Сообщить о лесных пожарах или нарушителях можно по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.