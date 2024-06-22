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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

22 июня 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
Он будет действовать до 14 июля. Об этом сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Пожары

В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также из-за угрозы возникновения лесных пожаров в Белгородской области ввели особый противопожарный режим. Он должен был действовать до 24 июня. Но из-за сохранившейся опасности, особый противопожарный режим продлили до 14 июля.

В это время ограничено пребывание белгородцев в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Лесники вместе с правоохранителями и общественными лесными инспекторами каждый день патрулируют лесные насаждения, чтобы выявить нарушителей.

В региональном министерстве природопользования напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий, виновные несут административную или уголовную ответственность.

Сообщить о лесных пожарах или нарушителях можно по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожары#Противопожарный режим#Пожарная безопасность#Лесники#Белгород#Лесные пожары
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