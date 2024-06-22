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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

В Белгородской области два человека пострадали за прошедшие сутки после атак ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали за прошедшие сутки после атак ВСУ

22 июня 2024, 08:21
Фото: bel.ru
О нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Два человека пострадали. Также есть разрушения.
Сюжет
ВСУ

Белгородский район

Под ударом были сёла Пушкарное, Черемошное, Красный Хутор и Щетиновка. За четыре обстрела противник выпустил 20 боеприпасов и сбросил один боеприпас с беспилотника. Силы ПВО сбили два БПЛА. Никто не пострадал. Также нет разрушений.

Борисовский район

В муниципалитете выпустили пять боеприпасов по сёлам Грузское и Цаповка, а также хутору Казачье-Рудченское. А ещё населённые пункты были ударами дронов-камикадзе. В селе Грузское повреждения получила кровля многоэтажки.

Волоконовский район

Противник выпустил три миномётных снаряда по хутору Старый. Разрушений и пострадавших нет.

Грайворонский округ

Под ударом были сёла Безымено, Почаево, Головчино, Козинка и Сподарюшино, а также посёлки Горьковский и Совхозный. Враг атаковал муниципалитет с помощью четырёх БПЛА и 32 боеприпасов в ходе шести обстрелов. Повреждения получили два частных дома. В селе Безымено загорелась крыша дома.

В селе Головчино дрон атаковал автобус. В селе Почаево повреждение получило здание производственного предприятия.

Краснояружский район

По посёлку Прилесье и сёлам Поповка и Репяховка во время четырёх обстрелов противник выпустил девять боеприпасов, а также произвёл сброс двух боеприпасов с БПЛА. Последствий нет.

Шебекинский округ

Под ударом были Шебекино, Муром и Новая Таволжанка. Всего противник выпустил семь боеприпасов в ходе двух обстрелов и пять боеприпасов с трёх БПЛА.

Пострадали два мирных жителя. Один мужчина после атаки дрона по селу Муром. Его с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи доставили в областную больницу.

Второй мужчина получил ранение после обстрела окраины Шебекино. Медики оказали мужчине необходимую помощь. Дальше лечиться он будет амбулаторно.

За прошедшие сутки в округе повреждения зафиксировали в восьми частных домах, трёх автомобилях, двух сельхозпредприятиях и одном коммерческом объекте.

Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
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