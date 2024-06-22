В Белгородской области два человека пострадали за прошедшие сутки после атак ВСУ

Под ударом были сёла Пушкарное, Черемошное, Красный Хутор и Щетиновка. За четыре обстрела противник выпустил 20 боеприпасов и сбросил один боеприпас с беспилотника. Силы ПВО сбили два БПЛА. Никто не пострадал. Также нет разрушений.