В Белгороде прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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22 июня исполнилось 83 года со дня начала Великой Отечественной войны. В Белгороде состоялась международная акция «Свеча памяти». В четыре часа утра 22 июня горожане и представители областной и городской администрации зажгли свечи у мемориала «Скорбящая мать». Люди возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, 22 июня — один из самых трагических дней истории Родины.
Белгородчина стала местом жестоких кровопролитных боев, местом подвига, местом славы. В каждом населённом пункте нашей области есть обелиски, памятники, мемориалы, братские могилы. Это священная память для будущих поколений. Среди наших земляков свыше двухсот Героев Советского Союза. Белгородцы вели партизанскую войну, сражались на фронте и в подполье, били фашистов везде.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что враг снова у ворот. Сегодня пылает приграничье, разрушаются дома и инфраструктура.
Снова тысячи белгородцев с оружием в руках противостоят фашизму и нацизму. Простые мирные люди с некогда мирными профессиями снова под огнём врага работают на предприятиях, в больницах, школах, неравнодушные оказывают помощь. Мы, как никто, знаем, как рождается подвиг, чего стоит жизнь и как достаётся победа.
Вячеслав Гладков