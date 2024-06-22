bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Белгороде прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны

В Белгороде прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня 2024, 06:46
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
22 июня исполнилось 83 года со дня нападения немецко-фашистских захватчиков. В Белгороде состоялась ночная акции в День памяти и скорби.

22 июня исполнилось 83 года со дня начала Великой Отечественной войны. В Белгороде состоялась международная акция «Свеча памяти». В четыре часа утра 22 июня горожане и представители областной и городской администрации зажгли свечи у мемориала «Скорбящая мать». Люди возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, 22 июня — один из самых трагических дней истории Родины.

Белгородчина стала местом жестоких кровопролитных боев, местом подвига, местом славы. В каждом населённом пункте нашей области есть обелиски, памятники, мемориалы, братские могилы. Это священная память для будущих поколений. Среди наших земляков свыше двухсот Героев Советского Союза. Белгородцы вели партизанскую войну, сражались на фронте и в подполье, били фашистов везде.
Вячеслав Гладков
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Губернатор добавил, что враг снова у ворот. Сегодня пылает приграничье, разрушаются дома и инфраструктура.

Снова тысячи белгородцев с оружием в руках противостоят фашизму и нацизму. Простые мирные люди с некогда мирными профессиями снова под огнём врага работают на предприятиях, в больницах, школах, неравнодушные оказывают помощь. Мы, как никто, знаем, как рождается подвиг, чего стоит жизнь и как достаётся победа.
Вячеслав Гладков
Участковый после знакомства с новым жителем хутора обнаружил неожиданные находки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войныКаждый старше 92-х лет: сколько в Белгородской области осталось ветеранов?Белгородские участники Великой Отечественной войны получат единовременную матпомощь
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Нацизм#Великая Отечественная война#Губернатор#Погибшие#Новости Белгорода#Нападение#Белгород#Мемориал#Фашизм#Свеча памяти#Подвиг#Братские могилы
Подпишитесь
После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
Сегодня, 10:17
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Вчера, 09:29
Опасные находки обнаружили в посёлке Белгородского района после серии взрывов
Сегодня, 09:08
Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины
Сегодня, 11:47
Под Белгородом выгорело административное здание после сброса боеприпаса с дрона ВСУ
Сегодня, 12:40
Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ
Сегодня, 09:31