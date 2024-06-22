В Белгороде прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня исполнилось 83 года со дня начала Великой Отечественной войны. В Белгороде состоялась международная акция «Свеча памяти». В четыре часа утра 22 июня горожане и представители областной и городской администрации зажгли свечи у мемориала «Скорбящая мать». Люди возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.