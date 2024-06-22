220 красноармейцев перезахоронили на мемориале в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Останки 220 участников Второй мировой войны перезахоронили на мемориале «В честь Героев Курской битвы» в День памяти и скорби. Их тела обнаружили на территории села Волобуевка Яковлевского округа, рассказал Вячеслав Гладков.
Личность установили только семи человек. В этом помогли солдатские медальоны. Губернатор рассказал, что один из них — Иван Михеев, 1903 года рождения. Он был призван в Тамбовской области.
Почтить его память приехали его родственники со всей страны: дочь, внуки и правнуки. Его дочери Людмиле передали вкладыш солдатского медальона. Как рассказал Гладков, её отец погиб спустя несколько дней после рождения Людмилы.
«Сегодня 220 солдат выходят из боя, в который вступили в далеком 1943 году, отдав жизни за мир. К сожалению, остальные имена красноармейцев так и останутся неизвестными. Но их подвиг навсегда будет жить в наших сердцах», — написал глава областного правительства.