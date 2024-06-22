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220 красноармейцев перезахоронили на мемориале в Белгородской области

220 красноармейцев перезахоронили на мемориале в Белгородской области

22 июня 2024, 16:25
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области рассказал, что в День памяти и скорби на территории мемориала «В честь Героев Курской битвы» перезахоронили тела 220 участников Великой Отечественной войны.
Сюжет
Память

Останки 220 участников Второй мировой войны перезахоронили на мемориале «В честь Героев Курской битвы» в День памяти и скорби. Их тела обнаружили на территории села Волобуевка Яковлевского округа, рассказал Вячеслав Гладков.

Личность установили только семи человек. В этом помогли солдатские медальоны. Губернатор рассказал, что один из них — Иван Михеев, 1903 года рождения. Он был призван в Тамбовской области.

Почтить его память приехали его родственники со всей страны: дочь, внуки и правнуки. Его дочери Людмиле передали вкладыш солдатского медальона. Как рассказал Гладков, её отец погиб спустя несколько дней после рождения Людмилы.

«Сегодня 220 солдат выходят из боя, в который вступили в далеком 1943 году, отдав жизни за мир. К сожалению, остальные имена красноармейцев так и останутся неизвестными. Но их подвиг навсегда будет жить в наших сердцах», — написал глава областного правительства.
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Солдаты#Память#Родственники#Мемориал#Вторая мировая война#Подвиг#Яковлевский округ
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