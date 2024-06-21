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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:02

Скульптура «Рыбак с котом» в Белгороде

Знаменитый белгородский рыбак с котом «переехал» на новое место

21 июня 2024, 10:02
Фото: страница Валентина Демидова
Скульптура «Рыбак с котом» в Белгороде

Рыбак с котом украсили обновлённую набережную «Берега» в Белгороде

Новую скульптурную композицию установили на набережной «Берега», где часто сидят рыбаки. Вскоре планируется установить там же несколько мостиков для рыбалки. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Металлическую скульптуру, изображающую рыбака с котом, перенесли из парка Победы на обновлённую набережную «Берега». Её разместили у новой пешеходной дорожки возле железнодорожного моста неслучайно: именно здесь рыбаки собираются чаще всего на протяжении многих лет.

Дорожка у моста ранее была любима жителями, поэтому власти решили благоустроить народный маршрут.

Размещение скульптурыРазмещение скульптуры
СкульптураСкульптура
СкульптураСкульптура
Размещение скульптуры
Фото: страница Валентина Демидова

В будущем планируется сделать на этом месте несколько мостиков для рыбалки.

Выполним их в виде листов липы, клёна, тополя. Площадь мостиков предполагается от шести до девяти квадратных метров. Большинство из них планируем установить в районе слияния Везёлки и Северского Донца, с двух сторон рек.
Валентин Демидов
Проект мостиковПроект мостиков
Проект мостиков
Фото: страница Валентина Демидова
В парке «Берега» в Белгороде установили дополнительные укрытия
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