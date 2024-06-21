Знаменитый белгородский рыбак с котом «переехал» на новое место

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Металлическую скульптуру, изображающую рыбака с котом, перенесли из парка Победы на обновлённую набережную «Берега». Её разместили у новой пешеходной дорожки возле железнодорожного моста неслучайно: именно здесь рыбаки собираются чаще всего на протяжении многих лет.
Дорожка у моста ранее была любима жителями, поэтому власти решили благоустроить народный маршрут.
В будущем планируется сделать на этом месте несколько мостиков для рыбалки.
Выполним их в виде листов липы, клёна, тополя. Площадь мостиков предполагается от шести до девяти квадратных метров. Большинство из них планируем установить в районе слияния Везёлки и Северского Донца, с двух сторон рек.
Валентин Демидов