Знаменитый белгородский рыбак с котом «переехал» на новое место

Металлическую скульптуру, изображающую рыбака с котом, перенесли из парка Победы на обновлённую набережную «Берега». Её разместили у новой пешеходной дорожки возле железнодорожного моста неслучайно: именно здесь рыбаки собираются чаще всего на протяжении многих лет.