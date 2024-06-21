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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Загадки летнего солнцестояния: почему оно стало самым ранним за последние 228 лет?

Загадки летнего солнцестояния: почему оно стало самым ранним за последние 228 лет?

21 июня 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
В текущем году летнее солнцестояние случилось 20 июня — это на день-два раньше времени, из-за чего в 2024 году оно наиболее ранним за последние 228 лет. Почему так произошло, постарались объяснить эксперты.

Самое раннее солнцестояние за 228 лет

В день летнего солнцеворота наблюдается самая короткая ночь, а светлое время суток длится 17 часов и 33 минут на широте Москвы. Именно этот день является золотой серединой, после которой дни уменьшаются, а ночи становятся длиннее.

Из года в год летнее солнцестояние случается 20 или 21 июня, очень редко оно может произойти 22 июня. В этом же году солнцеворот случился 20 июня в 23:51 по Московскому времени и заслужил звание самого раннего за последние 228 лет.

Почему все 76 лет день солнцеворота будет ранним?

Однако рекорды с этого года заканчиваться не будут: оказывается, все 76 лет после 2024 года летний солнцеворот будет случаться раньше привычного для нас времени. Учёные рассказали, что связано это с наклоном оси вращения Земли к плоскости её орбиты.

Но интересно другое: мы привыкли, что в году 365 дней, когда в действительности Земля полностью облетает Солнце за 365 дней, пять часов, 48 минут и 45 секунд. Чтобы не потерять «остаток», существует високосный год, который, как оказалось, тоже не так прост: в високосном году последний день составляет всего 23 часа и 15 минут — то есть, ему не хватает 45 минут до полного дня.

Но и такое смещение учитывается, поэтому каждые 400 лет календарь немного меняется, пропуская високосный год. Такое смогут застать уже наши потомки, поскольку следующий «сброс» будет только в 2100 году. Именно поэтому ближайшие 76 лет солнцестояние будет происходить раньше времени, а в високосный год разница с предыдущим будет составлять все 18 часов.

История летнего солнцестояния

Солнце всегда было важно для людей, поэтому солнцестояние они начали отмечать ещё на заре человечества: праздник уважали и не пропускали различные культуры. Особенно праздник любили северяне, у которых большую часть года сохраняется холодная пасмурная погода. Если раньше в этот день устраивались различные обряды, то после прихода религии на их место пришли приметы.

На Руси солнцестояние праздновали в день Ивана Купалы, однако теперь это два разных события: второй праздник отмечается в ночь с 6 на 7 июля. В Якутии же до сих пор в день солнцестояния отмечается праздник лета Ысыах.

Этот день назвали солнцестоянием, поскольку на протяжении нескольких дней высота горячей звезды над горизонтом почти не меняется. После этого в Северном полушарии световой день начинает уменьшаться, а ночь — увеличиваться.

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#Александра Склярова#Общество#Солнцестояние
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