Загадки летнего солнцестояния: почему оно стало самым ранним за последние 228 лет?

Но интересно другое: мы привыкли, что в году 365 дней, когда в действительности Земля полностью облетает Солнце за 365 дней, пять часов, 48 минут и 45 секунд. Чтобы не потерять «остаток», существует високосный год, который, как оказалось, тоже не так прост: в високосном году последний день составляет всего 23 часа и 15 минут — то есть, ему не хватает 45 минут до полного дня.