В мэрии Белгорода не сообщили, удалось ли Демидову похудеть на 15 килограммов

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Как Бел.Ру ответили на официальный запрос в мэрии, запрашиваемая информация «не относится к категории профессиональной деятельности главы администрации Белгорода».
«Информацию о личной жизни Демидов публикует на своих страницах в соцсетях, когда считает нужным», — гласит текст документа.
Ранее Валентин Демидов поделился в личном блоге мотивационным роликом — за две недели до выборов. На кадрах тогда ещё кандидат в мэры Белгорода боксировал с грушей и прыгал на скакалке.
«Полюбив этот вид спорта однажды в юности, возвращаюсь к нему всю свою жизнь. Задача не из простых: лишние 15 килограммов и одна тренировка в неделю, но я не сдамся просто так», — написал тогда Демидов.
С тех пор чиновник тему бокса и похудения в блоге не поднимал. До 9 июня 2024 года: в своём канале мэр признался, что заниматься регулярно не получается из-за плотного графика.
«На восстановление формы времени катастрофически не хватает. Но я не сдаюсь», — сообщил глава горадминистрации.
Почитать о том, чем ещё необычным Демидов запомнился белгородцам, можно в отдельном нашем материале.