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В мэрии Белгорода не сообщили, удалось ли Демидову похудеть на 15 килограммов

В мэрии Белгорода не сообщили, удалось ли Демидову похудеть на 15 килограммов

21 июня 2024, 15:12
Фото: bel.ru
3 января 2023 года мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своём личном Telegram-канале о планах похудеть на 15 килограммов с помощью бокса. Сообщение мэра продублировал официальный канал горадминистрации. Через год Бел.Ру решило узнать, достиг ли Демидов успеха по данному направлению.

Как Бел.Ру ответили на официальный запрос в мэрии, запрашиваемая информация «не относится к категории профессиональной деятельности главы администрации Белгорода».

«Информацию о личной жизни Демидов публикует на своих страницах в соцсетях, когда считает нужным», — гласит текст документа.

Ранее Валентин Демидов поделился в личном блоге мотивационным роликом — за две недели до выборов. На кадрах тогда ещё кандидат в мэры Белгорода боксировал с грушей и прыгал на скакалке.

«Полюбив этот вид спорта однажды в юности, возвращаюсь к нему всю свою жизнь. Задача не из простых: лишние 15 килограммов и одна тренировка в неделю, но я не сдамся просто так», — написал тогда Демидов.

С тех пор чиновник тему бокса и похудения в блоге не поднимал. До 9 июня 2024 года: в своём канале мэр признался, что заниматься регулярно не получается из-за плотного графика.

«На восстановление формы времени катастрофически не хватает. Но я не сдаюсь», — сообщил глава горадминистрации.

Почитать о том, чем ещё необычным Демидов запомнился белгородцам, можно в отдельном нашем материале.

Бункеры, бокс и загадочная премия: чем Демидов запомнился белгородцам за год работы?
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