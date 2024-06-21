В Белгородской области за 10 дней у неблагополучных родителей забрали восемь детей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Восьмерых детей в Белгородской области забрали из неблагополучных семей. Их отправили в социально-реабилитационные центры. Такое решение приняли по итогам проверки, которую проводили белгородские полицейские с 1 по 10 июня.
На учёт поставили 25 неблагополучных родителей. Всего же за 10 дней проверено более 650 родителей, которые уже состоят на учёте инспекции ПДН, и свыше 90 человек, которые были под подозрением.
За время проверки выявлено 185 административных нарушений, касающихся безопасности детей. Их совершили 16 несовершеннолетних и 169 взрослых. В одном случае полицейские нашли того, кто продавал алкоголь подросткам (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Дважды белгородским правоохранителям попались те, кто звал несовершеннолетних пить спиртное (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ).