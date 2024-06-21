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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Дети

В Белгородской области за 10 дней у неблагополучных родителей забрали восемь детей

21 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские полицейские проверили состоящих на учёте детей и родителей

Детей, которых забрали из семей, отправили в социально-реабилитационные центры. На профилактический учёт поставили 25 неблагополучных родителей. За 10 дней проверки выявлено более 100 административных нарушений, которые касаются детей, рассказали в региональном УМВД.
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Дети

Восьмерых детей в Белгородской области забрали из неблагополучных семей. Их отправили в социально-реабилитационные центры. Такое решение приняли по итогам проверки, которую проводили белгородские полицейские с 1 по 10 июня.

На учёт поставили 25 неблагополучных родителей. Всего же за 10 дней проверено более 650 родителей, которые уже состоят на учёте инспекции ПДН, и свыше 90 человек, которые были под подозрением.

За время проверки выявлено 185 административных нарушений, касающихся безопасности детей. Их совершили 16 несовершеннолетних и 169 взрослых. В одном случае полицейские нашли того, кто продавал алкоголь подросткам (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Дважды белгородским правоохранителям попались те, кто звал несовершеннолетних пить спиртное (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ).

Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Пдн#Белгород#Неблагополучные семьи
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