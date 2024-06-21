В Белгороде проверили автобусы на маршрутах, на которые часто жаловались горожане

Проверка выявила нарушения в госконтрактах автобусных перевозчиков в Белгороде

В последнее время жители Белгородской агломерации часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. То не хватает водителей на рейсах, то автобусы курсируют не по графику. Инспекторы провели проверку. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».