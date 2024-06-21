bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Автобус

В Белгороде проверили автобусы на маршрутах, на которые часто жаловались горожане

21 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
Автобус

Проверка выявила нарушения в госконтрактах автобусных перевозчиков в Белгороде

В последнее время жители Белгородской агломерации часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. То не хватает водителей на рейсах, то автобусы курсируют не по графику. Инспекторы провели проверку. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

После жалоб жителей на проблемы с общественным транспортом сотрудники контрольного отдела ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» вместе с представителями Ространснадзора провели проверку.

Рейдовые мероприятия состоялись в автобусах, которые курсируют по маршрутам № 33, № 40, № 43, № 45 и № 58. Инспекторы проверяли соблюдение требований действующего федерального законодательства, в частности выявляли нарушение госконтрактов, заключённых с перевозчиками пригородных маршрутов.

По результатам проверки составлено четыре материала и два акта за несоблюдение условий государственного контракта.

Напомним, ранее белгородцы жаловались на предложение замгубернатора повысить цену на проезд в общественном транспорте и просили скорректировать график автобусов. Часть белгородских автобусов перестала выходить в рейс из-за нехватки водителей.

Белгородцы попросили изменить расписание, чтобы не ждать автобусы, которые не приедут
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проездаВодитель автобуса Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Нарушения#Автобусы#Новости Белгорода#Пассажирские перевозки#Маршруты#Белгород
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27