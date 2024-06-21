В Белгороде проверили автобусы на маршрутах, на которые часто жаловались горожане

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
После жалоб жителей на проблемы с общественным транспортом сотрудники контрольного отдела ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» вместе с представителями Ространснадзора провели проверку.
Рейдовые мероприятия состоялись в автобусах, которые курсируют по маршрутам № 33, № 40, № 43, № 45 и № 58. Инспекторы проверяли соблюдение требований действующего федерального законодательства, в частности выявляли нарушение госконтрактов, заключённых с перевозчиками пригородных маршрутов.
По результатам проверки составлено четыре материала и два акта за несоблюдение условий государственного контракта.
Напомним, ранее белгородцы жаловались на предложение замгубернатора повысить цену на проезд в общественном транспорте и просили скорректировать график автобусов. Часть белгородских автобусов перестала выходить в рейс из-за нехватки водителей.