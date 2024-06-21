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«Свеча памяти»: в День памяти и скорби Единая Россия организует патриотические акции

«Свеча памяти»: в День памяти и скорби Единая Россия организует патриотические акции

21 июня 2024, 06:31
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» и МГЕР в День памяти и скорби организуют по всей стране памятные акции. В российских городах появятся сотни «огненных картин», сюжеты которых затрагивают тему Великой Отечественной войны.

В ночь с 21 на 22 июня возле столичного Музея Победы из тысяч зажженных свечей выложат инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны. Участниками акции станут ветераны ВОВ и участники СВО, депутаты фракции ЕР в ГД России, а также добровольцы МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

«Огненную картину» из 30 тысяч свечей, которая станет одной из самых масштабных в России, выложат жители столицы Республики Татарстан. Добровольцы ЕР и «Волонтеров Победы» изобразят портрет Магубы Сыртлановой — Героя СССР, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2. Участники «Молодой гвардии ЕР» и единороссы организуют шествие со свечами от парка Горького до парка Победы, к которому присоединится Расим Баксиков — Герой РФ, командир экипажа танка «Алеша», пишет mkset.ru.

Инсталляция, изображающая поднятие Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей, будет создана в Махачкале из 20 тысяч свечей.

Жители Саратова разместят на Соколовой горе картину из 15 тысяч свечей «Связь поколений». Свечи будут выложены в виде силуэтов советского и российского солдатов у Вечного огня.

В Брянске на Кургане Бессмертия выложат «огненную картину», согласно сюжету которой советский воин передает Знамя Победы участнику спецоперации.

На Дворцовой площади в Петербурге волонтеры создадут при помощи свечей изображения красноармейской звезды и числа 80. Данная инсталляция будет приурочена к годовщине прорыва и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Картина из 7 тысяч свечей на тему «Героический таран Виктора Барковского» появится в Ельце — городе воинской славы в Липецкой области.

Тысячи свечей, выложенных в форме монумента «Родина-мать», зажгутся в Луганске. Огненная инсталляция появится и на Саур-Могиле в Донецкой народной республике.

В память о жертвах Великой Отечественной войны в Херсонской области в этом году вновь зажгут свечи в окнах жилых домов и соцучреждений. Около памятников павшим героям добровольцы ЕР под метроном прочтут письма и воспоминания ветеранов. В открытых летних кинотеатрах будет демонстрироваться художественная кинолента «Судьба человека».

Как сообщается на сайте партии ER.RU, активисты движения «Волонтеры Победы» организуют акции памяти в 40 странах мира, в числе которых Германия, Индия, Турция, ЮАР, Кипр, Сербия, Бразилия, Австралия, Египет, Ливан, Мексика и Нидерланды, а также Таджикистан, Узбекистан и многие другие.«День памяти и скорби имеет особое значение в сердцах всей Белгородчины. В эту памятную дату мы выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем, кто сражался с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно партийцы принимают участие в различных мероприятиях, чтобы почтить память погибших. Так, в Белгородской области проведут акции „Огненные картины войны“ и „Свеча памяти“. В ночь на 22 июня все желающие жители области зажгут свечи на воинских мемориалах и площадях, а также почтят память погибших минутой молчания, а днем во всех муниципалитетах партийцы организуют возложение цветов.

Для белгородцев День памяти и скорби имеет особый смысл. Сегодня, как и 80 лет назад, наши земляки стоят на защите Родины. Мы продолжаем дело наших отцов и дедов по борьбе с нацизмом. Ни шагу назад, мы движемся к нашей Победе!» — поделился координатор партийного проекта «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.

#Общество
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