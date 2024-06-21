«Свеча памяти»: в День памяти и скорби Единая Россия организует патриотические акции

Как сообщается на сайте партии ER.RU, активисты движения «Волонтеры Победы» организуют акции памяти в 40 странах мира, в числе которых Германия, Индия, Турция, ЮАР, Кипр, Сербия, Бразилия, Австралия, Египет, Ливан, Мексика и Нидерланды, а также Таджикистан, Узбекистан и многие другие.«День памяти и скорби имеет особое значение в сердцах всей Белгородчины. В эту памятную дату мы выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем, кто сражался с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.



Ежегодно партийцы принимают участие в различных мероприятиях, чтобы почтить память погибших. Так, в Белгородской области проведут акции „Огненные картины войны“ и „Свеча памяти“. В ночь на 22 июня все желающие жители области зажгут свечи на воинских мемориалах и площадях, а также почтят память погибших минутой молчания, а днем во всех муниципалитетах партийцы организуют возложение цветов.



Для белгородцев День памяти и скорби имеет особый смысл. Сегодня, как и 80 лет назад, наши земляки стоят на защите Родины. Мы продолжаем дело наших отцов и дедов по борьбе с нацизмом. Ни шагу назад, мы движемся к нашей Победе!» — поделился координатор партийного проекта «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.