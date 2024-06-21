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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

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Ограничения движения

Снова ограничения: где в Белгороде нельзя будет проехать 21 и 22 июня?

21 июня 2024, 09:03
Фото: 1MI
Ограничения движения

Из-за проведения акции «Волна памяти» в центре Белгорода ограничат движение

К привычному маршруту водители смогут вернуться после окончания мероприятия. Мэрия Белгорода опубликовала соответствующее распоряжение от 20 июня.

В Белгороде 21 июня с 06:00 до окончания акции «Волна памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, временно ограничат движение автотранспорта. С 23:00 этого же дня запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Ограничения будут действовать:

  • на проезде к зданию областного правительства от улицы Попова до Театрального проезда;
  • по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
  • по Гражданскому проспекту от улицы Чумичова до Попова;
  • по улице Попова от проспекта Славы до улицы Супруновской;
  • по улице Харьковская до Супруновской;
  • по улице Победы от Чумичова до Театрального проезда.

Также на участке Свято-Троицкого бульвара от дома № 1 к дому № 5 организуют двустороннее движение.

Белгородцев просят пользоваться объездным маршрутом: проехать можно через проспект Славы, улицу Преображенская, проспект Богдана Хмельницкого, Белгородского полка, Ватутина, улицу Супруновская.

Отметим, что проведение мероприятия запланировано на 22 июня. Акцию, приуроченную ко Дню памяти и скорби, проведут на Соборной площади.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ограничение движения#Акция#Новости Белгорода#Ограничения#Волна памяти#Белгород
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