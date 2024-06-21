Снова ограничения: где в Белгороде нельзя будет проехать 21 и 22 июня?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Белгороде 21 июня с 06:00 до окончания акции «Волна памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, временно ограничат движение автотранспорта. С 23:00 этого же дня запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Ограничения будут действовать:
Также на участке Свято-Троицкого бульвара от дома № 1 к дому № 5 организуют двустороннее движение.
Белгородцев просят пользоваться объездным маршрутом: проехать можно через проспект Славы, улицу Преображенская, проспект Богдана Хмельницкого, Белгородского полка, Ватутина, улицу Супруновская.
Отметим, что проведение мероприятия запланировано на 22 июня. Акцию, приуроченную ко Дню памяти и скорби, проведут на Соборной площади.