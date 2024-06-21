Село Муром в Шебекинском горокруге попало под атаку ВСУ, есть пострадавший

Шебекинский горокруг вновь попал под удар со стороны ВСУ. На этот раз пострадало село Муром. При детонации дрона-камикадзе один человек получил ранения. Белгородец с травмами грудной клетки и осколочным ранением шеи доставлен бригадой скорой помощи в областную больницу в Белгороде.