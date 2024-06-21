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Пострадавшие

Село Муром в Шебекинском горокруге попало под атаку ВСУ, есть пострадавший

21 июня 2024, 19:01
Фото: 1MI
Пострадавшие

При атаке ВСУ Шебекинского горокруга в селе Муром пострадал мирный житель

Атака дрона-камикадзе ВСУ в селе Муром привела к ранению мирного жителя. Его госпитализировали с ранениями грудной клетки и ранениями грудной клетки осколками. В селе повреждены окна и линия электропередачи в частном доме.

Шебекинский горокруг вновь попал под удар со стороны ВСУ. На этот раз пострадало село Муром. При детонации дрона-камикадзе один человек получил ранения. Белгородец с травмами грудной клетки и осколочным ранением шеи доставлен бригадой скорой помощи в областную больницу в Белгороде.

Что касается разрушений — в частном жилом доме разбиты оконные рамы, также нарушена работа электроснабжения. Проверка территории вокруг домов будет проведена в дневное время.

Немного ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский горокруг. В селе Почаево пострадало здание производственного предприятия. Обошлось без пострадавших. Сегодня также при одной из атак Шебекинского горокруга пострадал ещё один человек.

При атаке ВСУ Грайворонского горокруга пострадало производственное предприятие
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