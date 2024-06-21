Село Муром в Шебекинском горокруге попало под атаку ВСУ, есть пострадавший

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Шебекинский горокруг вновь попал под удар со стороны ВСУ. На этот раз пострадало село Муром. При детонации дрона-камикадзе один человек получил ранения. Белгородец с травмами грудной клетки и осколочным ранением шеи доставлен бригадой скорой помощи в областную больницу в Белгороде.
Что касается разрушений — в частном жилом доме разбиты оконные рамы, также нарушена работа электроснабжения. Проверка территории вокруг домов будет проведена в дневное время.
Немного ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский горокруг. В селе Почаево пострадало здание производственного предприятия. Обошлось без пострадавших. Сегодня также при одной из атак Шебекинского горокруга пострадал ещё один человек.