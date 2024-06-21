После жалоб белгородцев огурцы подешевели, а цены на курятину стали расти медленнее

Что касается отдельных сегментов, то темп прироста цен на продукты в мае составил 8,76%. Это меньше, чем было в апреле (8,98%). Повлияли на ситуацию в том числе подешевевшие огурцы. Ранее белгородцы неоднократно жаловались на их стоимость. Кроме того, медленнее стали расти цены на куриные окорочка. Произошло это после того, как к белгородским производителям курятины пришли с проверками.