После жалоб белгородцев огурцы подешевели, а цены на курятину стали расти медленнее

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Годовая инфляция в Белгородской области в мае текущего года составила 7,29%. Это на 0,06% ниже, чем в апреле. При этом уровень инфляции в регионе ниже общероссийского (8,30%) и среди соседних областей. (8,41%).
Что касается отдельных сегментов, то темп прироста цен на продукты в мае составил 8,76%. Это меньше, чем было в апреле (8,98%). Повлияли на ситуацию в том числе подешевевшие огурцы. Ранее белгородцы неоднократно жаловались на их стоимость. Кроме того, медленнее стали расти цены на куриные окорочка. Произошло это после того, как к белгородским производителям курятины пришли с проверками.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился в мае до 6,58% (6,66% месяцем ранее). Так, цены на смартфоны снижались быстрее — произошло это из-за увеличения ассортимента и снижения спроса на них. Медленнее стала расти стоимость моющих и чистящих средств — тоже за счёт расширения предложения и не такого высокого спроса.
Что же касается услуг, то в этом случае годовой темп прироста цен, наоборот, увеличился — с 5,91% в апреле до 6,26% в мае. В Белгородской области стали дорожать мойки машин, стрижки в салонах. Кроме того, на ситуацию повлияло и возвращение интереса к путешествиям перед началом отпускного сезона.
Напомним, в апреле в Белгородской области подешевели огурцы и помидоры, но подорожали машины.