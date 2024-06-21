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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Годовая инфляция в Белгородской области уменьшилась до 7,29%

После жалоб белгородцев огурцы подешевели, а цены на курятину стали расти медленнее

21 июня 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney

Годовая инфляция в Белгородской области уменьшилась до 7,29%

Быстрее, чем месяцем ранее, стали снижаться цены на смартфоны, а также моющие и чистящие средства. Вместе с тем подорожали некоторые услуги, а также туры на курорты. Подробности об инфляции и факторах, на неё влияющих, рассказали в региональном отделении ЦБ.

Годовая инфляция в Белгородской области в мае текущего года составила 7,29%. Это на 0,06% ниже, чем в апреле. При этом уровень инфляции в регионе ниже общероссийского (8,30%) и среди соседних областей. (8,41%).

Что касается отдельных сегментов, то темп прироста цен на продукты в мае составил 8,76%. Это меньше, чем было в апреле (8,98%). Повлияли на ситуацию в том числе подешевевшие огурцы. Ранее белгородцы неоднократно жаловались на их стоимость. Кроме того, медленнее стали расти цены на куриные окорочка. Произошло это после того, как к белгородским производителям курятины пришли с проверками.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился в мае до 6,58% (6,66% месяцем ранее). Так, цены на смартфоны снижались быстрее — произошло это из-за увеличения ассортимента и снижения спроса на них. Медленнее стала расти стоимость моющих и чистящих средств — тоже за счёт расширения предложения и не такого высокого спроса.

Что же касается услуг, то в этом случае годовой темп прироста цен, наоборот, увеличился — с 5,91% в апреле до 6,26% в мае. В Белгородской области стали дорожать мойки машин, стрижки в салонах. Кроме того, на ситуацию повлияло и возвращение интереса к путешествиям перед началом отпускного сезона.

Напомним, в апреле в Белгородской области подешевели огурцы и помидоры, но подорожали машины.

Основные показатели инфляции в Белгородской области в % к соответствующему месяцу предыдущего годаОсновные показатели инфляции в Белгородской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Фото: Росстат, расчёты Банка России
Необычная инфляция: россияне стали меньше тратить денег на продукты
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