Отмена льготной ипотеки: чего стоит ожидать на рынке недвижимости

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Шесть российских банков досрочно перестали выдавать льготную ипотеку с господдержкой по ставке 8% годовых. В их числе «Промсвязьбанк», «Россия», «Ак Барс», МТС-Банк, Почта Банк и Альфа-банк. Чуть раньше ВТБ поднял первоначальный взнос до 60,1%.
Базовая программа льготной ипотеки была запущена в ответ на коронавирусный локдаун и заморозку экономики в 2020 году. Тогда первоначальный взнос снизили до 15%, а лимиты повысили до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 6 млн рублей — для остальных регионов.
В мае 2023 года самой популярной программой субсидирования жилья была семейная ипотека. Так сложилось, что семейная ипотека популярна в регионах, а базовая — в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле того же года Москва и Санкт-Петербург обеспечили 48,6% всех выдач ипотеки с господдержкой. Отмена программы ударит сначала по москвичам и петербуржцам.
Государство же от отмены льготной ипотеки только выиграет, ведь субсидировать проценты — недешёвое удовольствие. В 2020, 2021 и 2022 годах выплаты банкам от государства только росли: 1,1 млрд, 23 млрд и 132,4 млрд рублей, соответственно. В 2023 году из-за снижения ключевой ставки сумма субсидий снизилась до 113,7 млрд рублей, но в 2024 году государство уже успело перечислить банкам 110,8 млрд рублей.
Отмена льготной ипотеки, поддержку которой обеспечивают из федерального бюджета, государство сэкономит десятки и сотни миллиардов рублей.
Но позволяла ли льготная ипотека экономить людям? Если ответить коротко, то нет. Льготная ипотека, вопреки прогнозам, снизила доступность жилья. Более того, в среднем льготная «вытягивала» из москвичей лишние 1,5 млрд рублей.
Вице-президент ДОМ.РФ Антон Медведев считает, что объём выдачи ипотеки сократится на 35% к концу 2024 года. Но это не даст застройщикам повода для заметного снижения цен. То есть льготную ипотеку, которая не должна была, но снизила доступность квартир за счёт роста цен, отменили, но цены останутся прежними.
Отметим, что перед завершением льготной программы спрос на рынке жилья вырос. Но если вы не можете воспользоваться семейной или IT-ипотекой, то для приобретения новой квартиры теперь вам потребуется продать старую. О доступности жилья россиянам больше мечтать не придётся.