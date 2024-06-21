Отмена льготной ипотеки: чего стоит ожидать на рынке недвижимости

В мае 2023 года самой популярной программой субсидирования жилья была семейная ипотека. Так сложилось, что семейная ипотека популярна в регионах, а базовая — в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле того же года Москва и Санкт-Петербург обеспечили 48,6% всех выдач ипотеки с господдержкой. Отмена программы ударит сначала по москвичам и петербуржцам.