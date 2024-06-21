От 2 до 30 млн рублей: сколько в 2024 году стоят частные дома неэлитного сегмента?

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Самые дорогие дома предсказуемо оказались в Москве и Санкт-Петербурге — их цены достигли 30 млн 419 тыс. 419 рублей и 22 млн 989 тыс. 962 рубля соответственно. В Московской области цены чуть ниже — 19 млн 387 тыс. 237 рублей.
Однако в других российских регионах стоимость значительно меньше. Например, в дорогом Ямало-Ненецком округе частный дом можно приобрести уже за 13 млн 996 тыс. 905 рублей. В Дагестане, Чечне, Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области цены также варьируются от 12,8 млн до 11,1 млн рублей.
Эксперт портала отметил, что зачастую самые дорогие дома находятся в тех регионах, которые граничат с Чёрным, Каспийским и Балтийским морями: «К домам на море у наших соотечественников всегда имеется интерес, а со временем он только растёт».
Наиболее доступные для приобретения дома находятся в Курганской области — там средняя стоимость достигает 2 млн 983 тыс. 885 рублей. В Еврейской АО, Мордовии, Архангельской, Псковской, Кемеровской, Рязанской, Брянской и Липецкой областях, а также в Республике Коми можно найти дома за 3,1 — 4,2 млн рублей.
Белгородская область по стоимости домов заняла 42-е место в рейтинге из 85. В приграничном регионе за приобретение частного дома можно отдать в среднем 5 млн 916 тыс. 731 рубль. В соседних Воронежской и Курской областях цены достигли 6 млн 169 тыс. 234 рублей и 5 млн 204 тыс. 873 рублей соответственно.
Отметим, что средняя стоимость частных домов неэлитного сегмента по всей России достигает 7 млн 161 тыс. 548 рублей. Далее дома будут только дорожать: с начала года цена выросла уже в 55 регионах из 85. Больше всего подорожали дома в Республике Алтай — на 32%, а наибольший спад цен произошёл в Магаданской области — на 16,6%.