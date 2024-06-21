От 2 до 30 млн рублей: сколько в 2024 году стоят частные дома неэлитного сегмента?

Отметим, что средняя стоимость частных домов неэлитного сегмента по всей России достигает 7 млн 161 тыс. 548 рублей. Далее дома будут только дорожать: с начала года цена выросла уже в 55 регионах из 85. Больше всего подорожали дома в Республике Алтай — на 32%, а наибольший спад цен произошёл в Магаданской области — на 16,6%.