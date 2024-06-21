Океанологи смогли задокументировать на видео тряску белух «дынями»

Животные способны вытягивать «дыню» вперед, чтобы она оказалась практически над губами — такое положение «дыни» напоминает козырек бейсболки. Помимо этого, они умеют прижимать «дыню» к самой голове, поднимать ее вверх, чтобы получилась мясистая шапочка, и трясти лбом, превращая его практически в желе.