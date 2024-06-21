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Океанологи смогли задокументировать на видео тряску белух «дынями»

Океанологи смогли задокументировать на видео тряску белух «дынями»

21 июня 2024, 20:35
Фото: pxhere.com
Ученые смогли установить, что у белух буквально все написано на лбу. Они могут менять положение и форму выпуклости на лбу в целях коммуникации с сородичами. На лбу у белух находится выпуклость — акустическая линза, которую исследователи назвали «дыней».

Как сообщает newkhakasiya.online, такой бугор с жиром внутри служит для направления звуковых волн, которые морское млекопитающее воспроизводит для эхолокации.

Животные способны вытягивать «дыню» вперед, чтобы она оказалась практически над губами — такое положение «дыни» напоминает козырек бейсболки. Помимо этого, они умеют прижимать «дыню» к самой голове, поднимать ее вверх, чтобы получилась мясистая шапочка, и трясти лбом, превращая его практически в желе.

Наблюдение за общением четырех белух в аквариуме «Мистик» в Коннектикуте помогло выявить, что у таких китов существует пять различных форм «дыни». Океанологи классифицировали их как плоские, подъемные, нажимные, толкательные и трясущиеся.

Такая теория была подтверждена при изучении поведения более многочисленной популяции белух — 51 особи из канадского питомника MarineLand в Ниагарском водопаде. Обитающие здесь животные демонстрировали такие же «дынные формы», как из Коннектикута.

Исследователи все больше склоняются к мнению, что морские млекопитающие меняют положение «дынь» намеренно, так как 93% фигур белухи показывали, находясь в поле зрения других сородичей.

В дальнейшем ученые намерены установить, каким образом изменение формы лба соотносится с голосами китов.

#Видео#Общество
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