На Кубе открыли первое представительство российского банка

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Куба уже давно является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, появление в республике НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало значимым шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru.
Банк открыл свое представительство в Гаване. Его деятельность направлена на финансирование высокотехнологичных предприятий в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, автомобильная и радиоэлектронная промышленность, нефтегазовая отрасль и транспорт. НОВИКОМ будет предоставлять финансовую поддержку для продвижения российских промышленных компаний на Кубе.
Еще до открытия представительства банк восемь лет активно работал на Кубе, способствуя взаимодействию между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, энергетики и других. В настоящее время НОВИКОМ является частью межправительственной российско-кубинской комиссии.
Россия и Куба продолжат развивать сотрудничество в торговле и экономике. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул, что правительство Кубы заинтересовано в расширении присутствия российских банков на территории республики.