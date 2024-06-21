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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

На Кубе открыли первое представительство российского банка

На Кубе открыли первое представительство российского банка

21 июня 2024, 10:56
Фото: пресс-служба НОВИКОМ
Куба привлекает не только путешественников, но и российский бизнес. В прошлом году на острове начала функционировать платежная система «Мир», а недавно было открыто представительство российского банка НОВИКОМ.

Куба уже давно является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, появление в республике НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало значимым шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru.

Банк открыл свое представительство в Гаване. Его деятельность направлена на финансирование высокотехнологичных предприятий в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, автомобильная и радиоэлектронная промышленность, нефтегазовая отрасль и транспорт. НОВИКОМ будет предоставлять финансовую поддержку для продвижения российских промышленных компаний на Кубе.

Еще до открытия представительства банк восемь лет активно работал на Кубе, способствуя взаимодействию между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, энергетики и других. В настоящее время НОВИКОМ является частью межправительственной российско-кубинской комиссии.

Россия и Куба продолжат развивать сотрудничество в торговле и экономике. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул, что правительство Кубы заинтересовано в расширении присутствия российских банков на территории республики.

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