На Кубе открыли первое представительство российского банка

Еще до открытия представительства банк восемь лет активно работал на Кубе, способствуя взаимодействию между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, энергетики и других. В настоящее время НОВИКОМ является частью межправительственной российско-кубинской комиссии.