Международный муниципальный форум стран БРИКС: площадка для обмена опытом

Участники пресс-конференции отметили, что форум уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом, выстраивания дипломатических связей и развития взаимовыгодного сотрудничества между городами стран БРИКС. Успешный опыт проведения форума в Санкт-Петербурге в прошлом году, в рамках которого состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве и работа выставки, свидетельствует о высоком потенциале этого мероприятия.