Международный муниципальный форум стран БРИКС: площадка для обмена опытом

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В ходе пресс-конференции, состоявшейся 11 июня в ТАСС, Министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин рассказал о планах столицы по презентации своего опыта на предстоящем форуме. По его словам, Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, готова поделиться своими достижениями в таких сферах, как развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, улучшение качества воздуха и оказание государственных услуг.
Организаторы форума ожидают участия представителей всех субъектов Российской Федерации, а также делегаций из более чем 200 городов Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Деловая программа мероприятия включает в себя презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами по широкому спектру вопросов, связанных с муниципальным развитием и управлением.
Черёмин подчеркнул, что потенциал сотрудничества в рамках БРИКС заключается в первую очередь в обмене лучшими муниципальными практиками и налаживании диалога между городами. Он выразил уверенность, что Международный муниципальный форум БРИКС 2024 станет катализатором инноваций и откроет новые возможности для плодотворного взаимодействия и достижения экономического благосостояния муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц.
Участники пресс-конференции отметили, что форум уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом, выстраивания дипломатических связей и развития взаимовыгодного сотрудничества между городами стран БРИКС. Успешный опыт проведения форума в Санкт-Петербурге в прошлом году, в рамках которого состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве и работа выставки, свидетельствует о высоком потенциале этого мероприятия.
Предстоящий форум в Москве призван не только укрепить существующие партнерские связи между городами стран БРИКС, но и дать импульс для запуска новых совместных проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни горожан, устойчивое развитие муниципалитетов и обмен лучшими практиками в различных сферах городского управления. Организаторы выразили надежду, что форум станет важной вехой в развитии муниципального сотрудничества в рамках БРИКС и будет способствовать укреплению роли объединения на международной арене.