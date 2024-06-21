При атаке ВСУ Грайворонского горокруга пострадало производственное предприятие

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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В Грайворонском горокруге под огонь ВСУ попало село Почаево. Согласно оперативной информации, при атаке никто не пострадал. Однако есть последствия на земле.
Из-за обстрела повреждено здание промышленного предприятия: разбиты окна, повреждена крыша, стены и оборудование. Также нарушена работоспособность электроснабжения.
Спасательные и экстренные службы начнут восстановительные действия после согласования с Министерством обороны Российской Федерации.
Сегодня при атаке дрона-камикадзе ВСУ Шебекино ВСУ по селу Муром пострадал мирный житель. Специалисты оказали мужчине медицинскую помощь на месте. Дальнейшее лечение пострадавшего пройдёт в амбулаторном режиме.