Для команды администрации Белгорода закупят спортивную форму на 615 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На портале госзакупок 13 июня управление муниципального заказа администрации Белгорода разместило закупку на «приобретение форменной одежды для команды администрации города Белгорода». Начальная цена контракта — 615 тысяч рублей. Окончание подачи заявок назначили на 21 июня. Оплатят заказ за счёт городского бюджета. Однако есть ещё два варианта вопроса цены — 675 и 712,5 тысячи рублей.
Согласно документам закупки, приобрести хотят спортивную форму: мужские штаны, шорты, футболки, футболки-поло и ветровки с фирменными логотипами и надписями. Общее количество элементов одежды — 75 штук. По крайней мере это десять штанов размера S, 30 штук размера М, 20 штук размера L, десять — размера XXL и пять — ХХХL.
Заказчиком выступает управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Ефимова Евгения Александровича.
Ранее мэрия Белгорода Власть города Белгород публиковала заявку на организацию фестиваля для молодёжи в рамках программы «Молодёжь — Белому городу». Стоимость контракта — в 380 тысячах рублей. В документации к закупке отмечалось, что выбор поставщика уже окончен. Фестиваль, согласно описанию заказа, — соревнования по самокатному спорту, скейтбордингу, фиджитал-футболу.