Для команды администрации Белгорода закупят спортивную форму на 615 тысяч рублей

На портале госзакупок 13 июня управление муниципального заказа администрации Белгорода разместило закупку на «приобретение форменной одежды для команды администрации города Белгорода». Начальная цена контракта — 615 тысяч рублей. Окончание подачи заявок назначили на 21 июня. Оплатят заказ за счёт городского бюджета. Однако есть ещё два варианта вопроса цены — 675 и 712,5 тысячи рублей.