bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Госзакупка

Для команды администрации Белгорода закупят спортивную форму на 615 тысяч рублей

21 июня 2024, 14:28
Фото: Kandinsky
Госзакупка
Закупка форменной одежды для команды администрации города Белгорода на сумму 615 тысяч рублей размещена на портале госзакупок. В заказ входит закупка футболок, ветровок, шортов, штанов. Всех — по 75 штук. Сегодня закончилась подача заявок. Исполнитель ещё не определён

На портале госзакупок 13 июня управление муниципального заказа администрации Белгорода разместило закупку на «приобретение форменной одежды для команды администрации города Белгорода». Начальная цена контракта — 615 тысяч рублей. Окончание подачи заявок назначили на 21 июня. Оплатят заказ за счёт городского бюджета. Однако есть ещё два варианта вопроса цены — 675 и 712,5 тысячи рублей.

Согласно документам закупки, приобрести хотят спортивную форму: мужские штаны, шорты, футболки, футболки-поло и ветровки с фирменными логотипами и надписями. Общее количество элементов одежды — 75 штук. По крайней мере это десять штанов размера S, 30 штук размера М, 20 штук размера L, десять — размера XXL и пять — ХХХL.

Заказчиком выступает управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Ефимова Евгения Александровича.

Ранее мэрия Белгорода Власть города Белгород публиковала заявку на организацию фестиваля для молодёжи в рамках программы «Молодёжь — Белому городу». Стоимость контракта — в 380 тысячах рублей. В документации к закупке отмечалось, что выбор поставщика уже окончен. Фестиваль, согласно описанию заказа, — соревнования по самокатному спорту, скейтбордингу, фиджитал-футболу.

Читайте также:
Стало известно, что подарят «смелым белгородским» первоклассникамБелгородским детям в Санкт-Петербурге подарят толстовки, кроссовки и рюкзакиМагнитная мешалка и водяная баня потребовались для санатория «Бригантина „Белогорье“»
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Спорт#Городской бюджет#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27