Что посмотреть в Курской области. Топ пять мест, которые вас удивят

Курская Швейцария — так часто говорят об усадьбе известного поэта Афанасия Фета, расположенной в 200 километрах от Белгорода, в деревне Воробьёвка Золотухинского района Курской области. В этой усадьбе Фет вместе с супругой Марией Боткиной провёл последние 15 лет своей жизни, уезжая в Москву на зимовку и возвращаясь обратно в марте. У Фета всё было как положено: дом на берегу реки, парк с вековыми дубами, собственное село и лес за рекой. Афанасий Фет был действительно воодушевлён переездом и приложил руку к преображению усадьбы. Он расширил парк, облагородил дом, выкопал пруды и заселил их рыбой, разбил клумбы и завёл ослика, назвав его Некрасов. В усадьбе Фета часто гостили Толстой, Чайковский и другие известные современники поэта. Лето — лучшее время для посещения музея, территория вокруг в это время пестрит зеленью и цветами, есть возможность сыграть в крокет (любимую игру Афанасия Фета).