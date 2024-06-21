Что посмотреть в Курской области. Топ пять мест, которые вас удивят

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Мемориальный комплекс открыт совсем недавно — 23 августа 2023 года в честь 80-летия победы в Курской битве. Центральная архитектурная композиция — бронзовая фигура советского солдата, не дающая сомкнуться кольцу окружения вражеских войск. Сдерживая натиск врага, воин руками раздвигает стены с изображением немецких танков. На территории комплекса расположено кафе и магазин с сувенирами. В следующей году мемориал должен превратиться в военно-патриотический парк с площадками для исторических реконструкций, блиндажами и окопами, а также памятником по нереализованному эскизу известного советского скульптора Евгения Вучетича, разработавшего эскизы таких известных монументов, как «Родина-мать зовёт!», «Воин-освободитель», «Перекуём мечи на орала» и других.
Мемориальный комплекс расположен в 230 километрах от Белгорода в посёлке Поныри Курской области, дорога займет немало времени, но это действительно того стоит.
Изобилие цветов, красок и ароматов площадью более одного гектара. Территория, утопающая в цветах с причудливыми названиями. Уникальное место расположено в 250 километрах от Белгорода. Ландизайн — чудесное место для прогулки и пикника, где можно сделать красивые фотографии. Владельцы расскажут о необычных растениях и истории создания сада. На территории также обитают животные: енот, совы, вороны, кролик, грызуны, кошки и собаки. Посетить сад можно в период с мая по сентябрь. Период активного цветения приходится на июнь, поэтому поездку откладывать не стоит.
Курская Швейцария — так часто говорят об усадьбе известного поэта Афанасия Фета, расположенной в 200 километрах от Белгорода, в деревне Воробьёвка Золотухинского района Курской области. В этой усадьбе Фет вместе с супругой Марией Боткиной провёл последние 15 лет своей жизни, уезжая в Москву на зимовку и возвращаясь обратно в марте. У Фета всё было как положено: дом на берегу реки, парк с вековыми дубами, собственное село и лес за рекой. Афанасий Фет был действительно воодушевлён переездом и приложил руку к преображению усадьбы. Он расширил парк, облагородил дом, выкопал пруды и заселил их рыбой, разбил клумбы и завёл ослика, назвав его Некрасов. В усадьбе Фета часто гостили Толстой, Чайковский и другие известные современники поэта. Лето — лучшее время для посещения музея, территория вокруг в это время пестрит зеленью и цветами, есть возможность сыграть в крокет (любимую игру Афанасия Фета).
Кусочек Прованса в Курской области. Плантация площадью более полугектара состоит из 4000 кустов лаванды разных сортов. На экоферме также выращивают розы, сухоцветы и другие сезонные цветы. В 2024 году ферма будет открыта для посещения с 21 июня до середины июля. Сезон цветения лаванды не долог, но живописен. На ферме можно сделать красивые фотографии, а также приобрести букет лаванды, лавандовую свечу, масло лаванды и лавандовый чай.
Цветочная ферма расположена в 200 километрах от Белгорода, в Золотухинском районе Курской области, недалеко от Коренной пустыни и Музея-усадьбы Афанасия Фета.
Молодёжный театр «3Д» Дома Знаний — единственный театр в Черноземье, работающий в форме пластической драмы. Режиссёр театра Сергей Малихов в своей работе руководствуется целью соединения системы Станиславского с пластикой и современной хореографией. Основное выразительное средство театра — жест, достигнутый путём искусства переживания. Коллектив театра — любители: актёры театра не имеют специального актёрского образования, режиссёр — не имеет режиссёрского, композитор — музыкального, хореограф — хореографического. Репертуар театра формируется особым образом, в настоящее время состоит из восьми спектаклей. Собственная трактовка произведений, отсутствие декораций, авторская музыка, перенос в спектакль приёмов из кино — принципы молодёжного театра. В театре всегда аншлаг, но если вам всё же удастся попасть на спектакль — вы будете в восторге.
Театр находится в Курске, на улице Радищева, 35.