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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Заваленное мусором укрытие в Яковлевском горокруге

Белгородцы во время ракетной опасности не смогли зайти в заваленное хламом укрытие

21 июня 2024, 12:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Заваленное мусором укрытие в Яковлевском горокруге

Под Белгородом навели порядок в укрытии после жалоб белгородцев

Водитель автобуса высадил пассажиров во время ракетной опасности, чтобы те смогли спрятаться в укрытии. Однако из-за мусора никто не смог туда войти.
Сюжет
Мусор

Белгородка рассказала о том, что её мать проезжала Томаровку по пути в Белгород, когда объявили ракетную опасность. Пассажиров автобуса высадили, чтобы те смогли пройти в укрытие. Однако там их ожидал неприятный сюрприз — внутри был завал мусора.

Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев уточнил адрес и спустя время отчитался, что порядок наведён.

Ранее белгородцам тоже приходилось стоять на остановке без укрытий, но только из-за отсутствия модульных конструкций в районе улиц Есенина и бульвара Юности.

Также бывали случаи, когда не все смогли поместиться в укрытии. Белгородка отметила, что люди в укрытиях, как «сельдь в банке».

Заваленное мусором укрытие в Яковлевском горокругеЗаваленное мусором укрытие в Яковлевском горокруге
Укрытие после того, как в нём навели порядокУкрытие после того, как в нём навели порядок
Заваленное мусором укрытие в Яковлевском горокруге
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
«Хочется, чтобы не пригодились»: укрытия появляются в удалённом от границы городе
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#Ангелина Зиброва#Общество#Белгородская область#Мусор#Автобус#Белгород#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Укрытия#Ракетная опасность
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