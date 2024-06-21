Белгородцы во время ракетной опасности не смогли зайти в заваленное хламом укрытие

Белгородка рассказала о том, что её мать проезжала Томаровку по пути в Белгород, когда объявили ракетную опасность. Пассажиров автобуса высадили, чтобы те смогли пройти в укрытие. Однако там их ожидал неприятный сюрприз — внутри был завал мусора.