Белгородцы во время ракетной опасности не смогли зайти в заваленное хламом укрытие

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Белгородка рассказала о том, что её мать проезжала Томаровку по пути в Белгород, когда объявили ракетную опасность. Пассажиров автобуса высадили, чтобы те смогли пройти в укрытие. Однако там их ожидал неприятный сюрприз — внутри был завал мусора.
Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев уточнил адрес и спустя время отчитался, что порядок наведён.
Ранее белгородцам тоже приходилось стоять на остановке без укрытий, но только из-за отсутствия модульных конструкций в районе улиц Есенина и бульвара Юности.
Также бывали случаи, когда не все смогли поместиться в укрытии. Белгородка отметила, что люди в укрытиях, как «сельдь в банке».