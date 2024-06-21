Белгородке в массажном кабинете проткнули лёгкое во время укола

Клиентка получила опасную дополнительную услугу в массажном кабинете на улице 50-летия Белгородской области. Массажист во время процедуры предложил своей пациентке дополнительную услугу — укол в подлопатковую область, чтобы облегчить боль, так называемую блокаду. При выполнении процедуры мужчина проткнул клиентке лёгкое, из-за чего у неё образовался пневмоторакс: в плевральной полости лёгкого скопился воздух.