Белгородке в массажном кабинете проткнули лёгкое во время укола

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Клиентка получила опасную дополнительную услугу в массажном кабинете на улице 50-летия Белгородской области. Массажист во время процедуры предложил своей пациентке дополнительную услугу — укол в подлопатковую область, чтобы облегчить боль, так называемую блокаду. При выполнении процедуры мужчина проткнул клиентке лёгкое, из-за чего у неё образовался пневмоторакс: в плевральной полости лёгкого скопился воздух.
Массажиста обвинили по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Подсудимый полностью признал вину и возместил потерпевшей 500 тысяч рублей за моральный вред. Суд также обязал его заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, суд учёл, что подсудимый является пенсионером, не стоит на учётах у врачей и впервые привлекается к уголовной ответственности.