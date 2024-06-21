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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Массаж

Белгородке в массажном кабинете проткнули лёгкое во время укола

21 июня 2024, 12:26
Фото: freepik.com
Массаж

Массажиста в Белгороде обязали заплатить 550 тысяч за пострадавшую клиентку

Опасный бонус к массажу получила белгородка. На процедуре ей проткнули лёгкое. Подробности происшествия рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Клиентка получила опасную дополнительную услугу в массажном кабинете на улице 50-летия Белгородской области. Массажист во время процедуры предложил своей пациентке дополнительную услугу — укол в подлопатковую область, чтобы облегчить боль, так называемую блокаду. При выполнении процедуры мужчина проткнул клиентке лёгкое, из-за чего у неё образовался пневмоторакс: в плевральной полости лёгкого скопился воздух.

Массажиста обвинили по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Подсудимый полностью признал вину и возместил потерпевшей 500 тысяч рублей за моральный вред. Суд также обязал его заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, суд учёл, что подсудимый является пенсионером, не стоит на учётах у врачей и впервые привлекается к уголовной ответственности.

Массажист из Белгорода проткнул лёгкое пациентки во время процедуры
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