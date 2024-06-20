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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Московская компания белгородской «Владмивы» сменила директора

Золото на золото: в московской компании «Владмивы» новый генеральный директор

20 июня 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney

Московская компания белгородской «Владмивы» сменила директора

Московская компания с белгородскими «корнями» ООО «ДД Владмива» меняет руководство впервые за 21 год существования.

ООО «Дентал-Депо Владмива» сменило руководство. Компания зарегистрирована в Московской области в городе Люберцы, по 10% долей уставного капитала компании «ДД Владмива» принадлежит двум белгородским АО — «Владмива» и «ТД Владмива».

56% доли в УК принадлежит Валентину Чуеву, а ещё 24% — Вениамину Золото.

С момента основания компании с 2003 года и до июня 2024 года генеральным директором был Валерий Золото. Теперь генеральным директором стал Вениамин Валерьевич Золото, вероятно — сын, который имеет 24% долей УК.

Доходы компании за 2023 год, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», составили 88 млн рублей, а расходы — 87 млн рублей. Чистая прибыль составила 237 тысяч рублей.

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