За сутки при обстрелах ВСУ пострадали пять белгородцев. Что известно?

Ещё два человека пострадали при обстреле Шебекино: женщине с ранением ноги оказали медпомощь в травмпункте, а мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением спины разместили в горбольнице №2 Белгорода. Повреждены в результате атаки на округ 26 домовладений, восемь квартир, 14 авто, два гаража, склад коммерческого предприятия и ЛЭП.