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Обстрел

За сутки при обстрелах ВСУ пострадали пять белгородцев. Что известно?

20 июня 2024, 09:53
Фото: 1MI
Обстрел

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область почти 200 раз

За прошедший день под удар попали Белгород и ещё семь муниципалитетов. ВСУ обстреляли населённые пункты почти 200 раз, есть пострадавшие и разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде после атаки пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в двух частных домах, одном гараже и четырёх авто. В Белгородском районе под огнём оказались 11 населённых пунктов, повреждения получили четыре МКД, 10 частных домов, 12 машин, шесть надворных построек и одно промпредприятие. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В результате обстрела Грайворона пострадали двое мужчин: одного из них госпитализировали с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки. В семи населённых пунктах муниципалитета обнаружили различные разрушения в двух МКД, 22 частных домах, 12 надворных постройках, 17 автомобилях, коммерческом объекте, административном здании и соцобъекте.

Ещё два человека пострадали при обстреле Шебекино: женщине с ранением ноги оказали медпомощь в травмпункте, а мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением спины разместили в горбольнице №2 Белгорода. Повреждены в результате атаки на округ 26 домовладений, восемь квартир, 14 авто, два гаража, склад коммерческого предприятия и ЛЭП.

В Борисовском районе женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, а после отпустили на амбулаторное лечение. Всего повреждения получили семь населённых пунктов района.

Также ВСУ атаковали Волоконовский, Прохоровский и Краснояружский районы. Здесь обошлось без пострадавших.

Женщина пострадала в результате прямого прилёта боеприпаса в белгородском селе
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