В России после пандемии вырос спрос на лабораторную диагностику

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В новом медцентре можно пройти более четырех тысяч видов лабораторных исследований и сделать электрокардиографию. Поскольку многие анализы необходимо сдавать натощак, центр работает с 7:30 утра не только по будням, но и по субботам. Это сделано специально для удобства пациентов, пишут «Новые известия».
Как уточнил гендиректор ИНВИТРО Юрий Леонов, результаты многих анализов можно забирать в течение суток. Говоря об увеличении спроса на лабораторные медуслуги, он отметил, что после коронавируса люди стали более осознанно относиться к своему здоровью: они проходят чекапы, превентивные лабораторные и функциональные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания старается быть ближе к пациентам.
Кроме ИНВИТРО в России в число крупнейших частных медицинских компаний можно отнести МЕДСИ и «Мать и дитя». Каждый из трех медцентров расширяет свое присутствие по стране, поэтому там чаще всего нет очередей, а значит, меньше риск случайно заразиться респираторными заболеваниями.
В таких центрах можно сделать УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к узкому специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Возможен и выезд на дом для взятия биоматериала. Некоторые исследования объединены в чекапы для комплексной проверки здоровья.
Российский рынок лабораторной диагностики находится в стадии активного развития. Спрос на качественные медуслуги непрерывно возрастает, и медцентры имеют все возможности для роста своего бизнеса. И это — даже в условиях острой конкуренции между собой и с государственными медучреждениями, оказывающими услуги по полису.