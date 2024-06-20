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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В России после пандемии вырос спрос на лабораторную диагностику

В России после пандемии вырос спрос на лабораторную диагностику

20 июня 2024, 09:48
Фото: Инвитро
После вспышки коронавируса россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью. Вырос спрос на лабораторную диагностику, особенно в частных медицинских центрах, таких как ИНВИТРО. В Санкт-Петербурге на Московском проспекте компания открыла свой юбилейный, двухтысячный офис.

В новом медцентре можно пройти более четырех тысяч видов лабораторных исследований и сделать электрокардиографию. Поскольку многие анализы необходимо сдавать натощак, центр работает с 7:30 утра не только по будням, но и по субботам. Это сделано специально для удобства пациентов, пишут «Новые известия».

Как уточнил гендиректор ИНВИТРО Юрий Леонов, результаты многих анализов можно забирать в течение суток. Говоря об увеличении спроса на лабораторные медуслуги, он отметил, что после коронавируса люди стали более осознанно относиться к своему здоровью: они проходят чекапы, превентивные лабораторные и функциональные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания старается быть ближе к пациентам.

Кроме ИНВИТРО в России в число крупнейших частных медицинских компаний можно отнести МЕДСИ и «Мать и дитя». Каждый из трех медцентров расширяет свое присутствие по стране, поэтому там чаще всего нет очередей, а значит, меньше риск случайно заразиться респираторными заболеваниями.

В таких центрах можно сделать УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к узкому специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Возможен и выезд на дом для взятия биоматериала. Некоторые исследования объединены в чекапы для комплексной проверки здоровья.

Российский рынок лабораторной диагностики находится в стадии активного развития. Спрос на качественные медуслуги непрерывно возрастает, и медцентры имеют все возможности для роста своего бизнеса. И это — даже в условиях острой конкуренции между собой и с государственными медучреждениями, оказывающими услуги по полису.

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