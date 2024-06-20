В России после пандемии вырос спрос на лабораторную диагностику

Как уточнил гендиректор ИНВИТРО Юрий Леонов, результаты многих анализов можно забирать в течение суток. Говоря об увеличении спроса на лабораторные медуслуги, он отметил, что после коронавируса люди стали более осознанно относиться к своему здоровью: они проходят чекапы, превентивные лабораторные и функциональные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания старается быть ближе к пациентам.