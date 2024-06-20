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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Курске началось рассмотрение дела против женщины, избившей 11-месячную девочку

В Черноземье с женщины требуют 300 тысяч рублей за избиение младенца

20 июня 2024, 11:24
Фото: объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

В Курске началось рассмотрение дела против женщины, избившей 11-месячную девочку

Суд начал рассмотрение дела против курянки, которая, будучи пьяной, избила 11-месячную девочку. Подробности сообщают «Курские известия».

Происшествие случилось 20 апреля в Курске. В доме на улице Зелёной 44-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке избила 11-месячную внучку своего сожителя.

Ребёнок попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и передней брюшной стенки, гематомами. Сейчас здоровью младенца уже ничего не угрожает.

Курянке предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» (ч.2 ст. 111 УК РФ), но она свою вину не признала. Прокурор заявил иск о взыскании морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что мать девочки оставила ребёнка под присмотром подозреваемой, а сама уехала по делам. Через несколько часов о лежащей в коридоре избитой 11-месячной малышке матери сообщили соседи. На мать ребёнка также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ужасные истории от соседей белгородцев: курянка избила 11-месячную девочку
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курск#Черноземье#Избиение#Младенец#Алкогольное опьянение
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