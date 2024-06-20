В Черноземье с женщины требуют 300 тысяч рублей за избиение младенца

Ранее стало известно, что мать девочки оставила ребёнка под присмотром подозреваемой, а сама уехала по делам. Через несколько часов о лежащей в коридоре избитой 11-месячной малышке матери сообщили соседи. На мать ребёнка также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.