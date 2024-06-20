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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство

В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство

20 июня 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Компания семьи Тебекиных «Наш хлеб» меняет руководство. Генерального директора поменяли спустя полгода. Кто им стал и как закончился финансовый год для компании — читайте в материале Бел.Ру.

В ООО «Наш хлеб» сменился генеральный директор. Теперь заводом управляет Михаил Никулин. Ранее эту должность занимала Ирина Лысых. Гендиректором она пробыла почти полгода.

Дмитрий Тебекин и Михаил Тебекин имеют по 44,25% доли в уставном капитале «Нашего хлеба». 3,1% доли — у Игоря Бочарникова, а по 2,65% — у Алексея Красовского и Алины Тебекиной. Остальные 1,77% и 1,33% долей в уставном капитале распределены между Натальей Трифоновой и Татьяной Тебекиной соответственно.

За 2023 год компания Тебекиных отчиталась о доходах в 1,7 млрд рублей. Расходы составили 1,6 млрд рублей, согласно данным аналитической системы «СПАРК». Чистая прибыль «Нашего хлеба» составила чуть больше 65 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Доходы#Финансы#Расходы#Чистая прибыль#Белгород#Генеральный директор#Белгородский бизнес#Дмитрий Тебекин#Михаил Тебекин
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