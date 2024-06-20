В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство

Дмитрий Тебекин и Михаил Тебекин имеют по 44,25% доли в уставном капитале «Нашего хлеба». 3,1% доли — у Игоря Бочарникова, а по 2,65% — у Алексея Красовского и Алины Тебекиной. Остальные 1,77% и 1,33% долей в уставном капитале распределены между Натальей Трифоновой и Татьяной Тебекиной соответственно.