Уже не «Оранжевый Остров»? Кто кормит белгородцев булками на остановке «Родина»

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Купивший на «Родине» мучное изделие подписчик Бел.Ру обратил внимание, что банк списал деньги в пользу некоего «Лаваша». Редакции стало интересно выяснить подробности: тем более, что привычный белгородцам «Оранжевый остров» с остановки ушёл.
Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на запрос, в павильоне на остановке «Свято-Троицкий бульвар» хозяйственную деятельность осуществляет ИП Нерсисян Вардан Валерикович. Зарегистрирован предприниматель, судя по данным СПАРК «Интерфакс», в Никольском. В 2019 году Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку по одному из адресов ИП — было выявлено нарушение. В 2020–2021 годах предприниматель получал господдержку как объект МСП.
Место на остановке Вардан Нерсисян выиграл в результате торгов.
Напомним, что ранее о планах отказаться от «Оранжевого острова» на своих объектах также заявлял бизнесмен и владелец зоопарка с динопарком Владимир Зотов.