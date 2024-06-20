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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В мэрии Белгорода рассказали, кто продаёт выпечку на остановке «Родина»

Уже не «Оранжевый Остров»? Кто кормит белгородцев булками на остановке «Родина»

20 июня 2024, 11:40
Фото: Изображение Kandinsky

В мэрии Белгорода рассказали, кто продаёт выпечку на остановке «Родина»

Ремонт остановки «Родина» в Белгороде закончился в начале этого года. Пользователи общественного транспорта заметили, что в павильоне появилась новая пекарня и это не «Оранжевый остров». В мэрии Белгорода рассказали, кто теперь кормит белгородцев выпечкой.

Купивший на «Родине» мучное изделие подписчик Бел.Ру обратил внимание, что банк списал деньги в пользу некоего «Лаваша». Редакции стало интересно выяснить подробности: тем более, что привычный белгородцам «Оранжевый остров» с остановки ушёл.

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на запрос, в павильоне на остановке «Свято-Троицкий бульвар» хозяйственную деятельность осуществляет ИП Нерсисян Вардан Валерикович. Зарегистрирован предприниматель, судя по данным СПАРК «Интерфакс», в Никольском. В 2019 году Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку по одному из адресов ИП — было выявлено нарушение. В 2020–2021 годах предприниматель получал господдержку как объект МСП.

Место на остановке Вардан Нерсисян выиграл в результате торгов.

Напомним, что ранее о планах отказаться от «Оранжевого острова» на своих объектах также заявлял бизнесмен и владелец зоопарка с динопарком Владимир Зотов.

«Прощаемся с „Оранжевым островом“». Зотов — о новой сети питания в его парках
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#Артем Черненко#Белгородская область#Бизнес#Эксклюзив#Оранжевый остров#Владимир зотов#Белгород#МСП#Свято-троицкий бульвар#Пекарня#Белгородский бизнес#Остановка Родина#Ростпотребнадзор
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