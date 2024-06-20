Уже не «Оранжевый Остров»? Кто кормит белгородцев булками на остановке «Родина»

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на запрос, в павильоне на остановке «Свято-Троицкий бульвар» хозяйственную деятельность осуществляет ИП Нерсисян Вардан Валерикович. Зарегистрирован предприниматель, судя по данным СПАРК «Интерфакс», в Никольском. В 2019 году Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку по одному из адресов ИП — было выявлено нарушение. В 2020–2021 годах предприниматель получал господдержку как объект МСП.