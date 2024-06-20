Утро в Белгороде началось с эвакуации в ТРЦ и крупного пожара на складе

Дополнение: в 11:22 в мэрии Белгорода уточнили, что в «Рио» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымился электрощиток, но пожара не было. В МЧС добавили, что эвакуировать пришлось более 750 человек. ТРЦ уже работает в стандартном режиме.