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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:44

Эвакуация ТРЦ «Рио» в Белгороде

Утро в Белгороде началось с эвакуации в ТРЦ и крупного пожара на складе

20 июня 2024, 08:02
Фото: «БелПлюс»
Эвакуация ТРЦ «Рио» в Белгороде

В Белгороде эвакуировали ТРЦ «Рио»

Очевидцы сообщают, что на месте эвакуации работают пожарные. В то же время в другом районе города заметили крупный пожар: медиа сообщают, что на складе горит резина.
Сюжет
Пожар

Утро четверга, 20 июня, в Белгороде началось неспокойно. В торгово-развлекательном центре «Рио» объявили эвакуацию. Местные Telegram-каналы пишут, что на месте работают пожарные. Остальные подробности неизвестны.

Дополнение: в 11:22 в мэрии Белгорода уточнили, что в «Рио» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымился электрощиток, но пожара не было. В МЧС добавили, что эвакуировать пришлось более 750 человек. ТРЦ уже работает в стандартном режиме.

Ещё одно происшествие случилось на улице Корочанской. Там, по словам очевидцев, загорелся склад с резиной. «БелПлюс» со ссылкой на очевидца пишет, что пожар уже локализован, идёт проливка.

Дополнение: в 11:10 в МЧС прокомментировали, что на складе горели аккумуляторы и кабели на площади 25 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Напомним, что ранее белгородцев пришлось эвакуировать из ТРЦ «Мега Гринн». Причиной тогда стала сработавшая пожарная сигнализация из-за пара от печи в пекарне. Пожара не было.

Эвакуация ТРЦ «Рио» в Белгороде
Видео: «Жесть Белгород»
Пожар на складе в Белгороде
Видео: «БелПлюс»
Белгородцев эвакуировали из ТЦ «Мега Гринн» из-за сработавшей пожарной сигнализации
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