Утро в Белгороде началось с эвакуации в ТРЦ и крупного пожара на складе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Утро четверга, 20 июня, в Белгороде началось неспокойно. В торгово-развлекательном центре «Рио» объявили эвакуацию. Местные Telegram-каналы пишут, что на месте работают пожарные. Остальные подробности неизвестны.
Дополнение: в 11:22 в мэрии Белгорода уточнили, что в «Рио» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымился электрощиток, но пожара не было. В МЧС добавили, что эвакуировать пришлось более 750 человек. ТРЦ уже работает в стандартном режиме.
Ещё одно происшествие случилось на улице Корочанской. Там, по словам очевидцев, загорелся склад с резиной. «БелПлюс» со ссылкой на очевидца пишет, что пожар уже локализован, идёт проливка.
Дополнение: в 11:10 в МЧС прокомментировали, что на складе горели аккумуляторы и кабели на площади 25 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, что ранее белгородцев пришлось эвакуировать из ТРЦ «Мега Гринн». Причиной тогда стала сработавшая пожарная сигнализация из-за пара от печи в пекарне. Пожара не было.