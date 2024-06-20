Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи

Великий праздник является символом трёх ипостасей Бога и имеет большое значение в христианстве. Троица, также известная как Пятидесятница, справляется перед постом Петра и собирает родственников за столом в праздничный день. В этот день не стоит заниматься тяжёлой работой, а также посещать кладбище. Мы подробно описали историю праздника, а также рассказали о традициях и приметах. Читайте ниже.