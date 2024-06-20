Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Великий праздник является символом трёх ипостасей Бога и имеет большое значение в христианстве. Троица, также известная как Пятидесятница, справляется перед постом Петра и собирает родственников за столом в праздничный день. В этот день не стоит заниматься тяжёлой работой, а также посещать кладбище. Мы подробно описали историю праздника, а также рассказали о традициях и приметах. Читайте ниже.
Светлый праздник всегда справляется на 50-й день после Пасхи. Христиане в этом году встретили Светлое Воскресенье 5 мая, поэтому Троица выпадает на 23 июня. Перед праздником Троицы христиане почитают память умерших в родительскую субботу.
Стоит отметить, что празднование Троицы всегда выпадает на разные даты. А ещё нужно знать, что католики и православные празднуют по-разному. Для православных отмечание церковного праздника стартует уже в пятницу, 21 июня, и продолжается в течение трёх дней.
Пятидесятница является напоминанием для верующих о событии, когда Святой Дух сошёл на апостолов и церковь стала возрождаться. Этот праздник связан с событиями из Евангелия, которые случились после воскресения сына Господа на 50-й день.
Согласно Деяниям апостолов, ученики Иисуса встретились в Сионской горнице в Иерусалиме и вдруг услышали шум, раздающийся в небе, после чего на них сошли огненные языки. После этого апостолы начали разговаривать на различных языках, которыми ранее не владели, и получили дары: научились исцелять, давать пророчество и мудрые наставления.
Со временем они выступили перед народом, проповедуя весть Христа, и число последователей Христа стало расти. При этом официальное установление праздника Пятидесятницы случилось в 381 году на Втором Вселенском Соборе. Там и было сформулировано учение о Святой Троице.
Пятидесятница пускает свои корни и в Ветхом Завете, где это событие символизировало получение Моисеем скрижалей Завета на горе Синай. Но если же в Ветхом Завете праздник устанавливается в честь получения Закона, то новозаветная Пятидесятница же означает пришествие благодати Святого Духа, которая дарит человеку силу для исполнения заповедей Бога.
Празднование Троицы является важным событием для христианского сообщества. В каждой церкви и храме проводятся торжественные службы, верующие принимают участие в богослужениях, совершают молитвы и зажигают свечи. Традиционно святые места украшаются зеленью и берёзовыми ветвями, которые символизируют Святой Дух, а священнослужители надевают зелёные рясы.
Берёзовые прутики можно принести домой, поскольку считается, что они защищают дом от бед и болезней. Их рекомендуется поставить рядом с иконами.
Праздник Троицы является поводом для семейного сбора за обеденным столом и приготовления различных угощений. Обычно на стол выставляются яйца, добавляются свежие зелёные травы в блюда, а также готовят выпечку, такую как каравай, блины и булочки.
Отказаться лучше от утомительного труда, перенести его на другие дни и насладиться праздниками без переутомления. Убраться дома также следует заранее, чтобы в день праздника можно было уделить время готовке.
Кроме того, не стоит идти на кладбище в праздник, это лучше сделать заранее, в субботу. Не рекомендуется праздновать свой день рождения или свадьбу в день праздника. А вот свататься можно на Троицу, поскольку говорят, что такой союз будет счастливым.
Символ праздника часто встречается в народных преданиях. По поверью, если влюблённые целуются под берёзой на Троицу, то они обязательно станут супругами.
Примечают и метеорологические признаки. Пасмурный день принимают с улыбкой, так как дождь считается предвестником урожайного и тёплого лета. Оказаться под ливнем — к процветанию, а увидеть радугу — к исполнению желаемого.
Журналисты Бел.Ру подготовили небольшой тест, который поможет проверить свои знания об истории и традициях праздника. Подробнее — по ссылке.