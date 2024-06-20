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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В текущем году верующие будут отмечать Троицу 23 июня

Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи

20 июня 2024, 13:42
Фото: 1MI

В текущем году верующие будут отмечать Троицу 23 июня

Важное мероприятия для тех, кто верит в бога, — празднование Троицы. Об истории праздника, приметах, запретах и обычаях — в материале Бел.Ру.

Великий праздник является символом трёх ипостасей Бога и имеет большое значение в христианстве. Троица, также известная как Пятидесятница, справляется перед постом Петра и собирает родственников за столом в праздничный день. В этот день не стоит заниматься тяжёлой работой, а также посещать кладбище. Мы подробно описали историю праздника, а также рассказали о традициях и приметах. Читайте ниже.

Когда празднуют

Светлый праздник всегда справляется на 50-й день после Пасхи. Христиане в этом году встретили Светлое Воскресенье 5 мая, поэтому Троица выпадает на 23 июня. Перед праздником Троицы христиане почитают память умерших в родительскую субботу.

Стоит отметить, что празднование Троицы всегда выпадает на разные даты. А ещё нужно знать, что католики и православные празднуют по-разному. Для православных отмечание церковного праздника стартует уже в пятницу, 21 июня, и продолжается в течение трёх дней.

Смысл и история

Пятидесятница является напоминанием для верующих о событии, когда Святой Дух сошёл на апостолов и церковь стала возрождаться. Этот праздник связан с событиями из Евангелия, которые случились после воскресения сына Господа на 50-й день.

Согласно Деяниям апостолов, ученики Иисуса встретились в Сионской горнице в Иерусалиме и вдруг услышали шум, раздающийся в небе, после чего на них сошли огненные языки. После этого апостолы начали разговаривать на различных языках, которыми ранее не владели, и получили дары: научились исцелять, давать пророчество и мудрые наставления.

Со временем они выступили перед народом, проповедуя весть Христа, и число последователей Христа стало расти. При этом официальное установление праздника Пятидесятницы случилось в 381 году на Втором Вселенском Соборе. Там и было сформулировано учение о Святой Троице.

Пятидесятница пускает свои корни и в Ветхом Завете, где это событие символизировало получение Моисеем скрижалей Завета на горе Синай. Но если же в Ветхом Завете праздник устанавливается в честь получения Закона, то новозаветная Пятидесятница же означает пришествие благодати Святого Духа, которая дарит человеку силу для исполнения заповедей Бога.

Что можно делать

Празднование Троицы является важным событием для христианского сообщества. В каждой церкви и храме проводятся торжественные службы, верующие принимают участие в богослужениях, совершают молитвы и зажигают свечи. Традиционно святые места украшаются зеленью и берёзовыми ветвями, которые символизируют Святой Дух, а священнослужители надевают зелёные рясы.

Берёзовые прутики можно принести домой, поскольку считается, что они защищают дом от бед и болезней. Их рекомендуется поставить рядом с иконами.

Праздник Троицы является поводом для семейного сбора за обеденным столом и приготовления различных угощений. Обычно на стол выставляются яйца, добавляются свежие зелёные травы в блюда, а также готовят выпечку, такую как каравай, блины и булочки.

Что нельзя делать

Отказаться лучше от утомительного труда, перенести его на другие дни и насладиться праздниками без переутомления. Убраться дома также следует заранее, чтобы в день праздника можно было уделить время готовке.

Кроме того, не стоит идти на кладбище в праздник, это лучше сделать заранее, в субботу. Не рекомендуется праздновать свой день рождения или свадьбу в день праздника. А вот свататься можно на Троицу, поскольку говорят, что такой союз будет счастливым.

Приметы на Троицу 23 июня

Символ праздника часто встречается в народных преданиях. По поверью, если влюблённые целуются под берёзой на Троицу, то они обязательно станут супругами.

Примечают и метеорологические признаки. Пасмурный день принимают с улыбкой, так как дождь считается предвестником урожайного и тёплого лета. Оказаться под ливнем — к процветанию, а увидеть радугу — к исполнению желаемого.

Журналисты Бел.Ру подготовили небольшой тест, который поможет проверить свои знания об истории и традициях праздника. Подробнее — по ссылке.

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