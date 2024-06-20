Стабильность: Белгородская область не покидает топ-3 регионов ЦФО по цене бензина

По состоянию на 17 июня средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 56,58 рубля за литр. При этом средняя стоимость бензина в Центральном федеральном округе выше только в Москве и Подмосковье. В столице показатель составил 56,79 рубля. В Московской области — 56,95 рубля.