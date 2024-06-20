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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Бензин

Стабильность: Белгородская область не покидает топ-3 регионов ЦФО по цене бензина

20 июня 2024, 15:06
Фото: 1MI
Бензин

В Белгородской области за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

Цены на топливо продолжают увеличиваться. Средняя стоимость бензина в Белгородской области остаётся близкой к московской. Данные об изменении цен опубликовал Росстат.

Росстат опубликовал актуальные цены на автомобильный бензин и дизель в регионах РФ. В Белгородской области топливо продолжает дорожать.

По состоянию на 17 июня средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 56,58 рубля за литр. При этом средняя стоимость бензина в Центральном федеральном округе выше только в Москве и Подмосковье. В столице показатель составил 56,79 рубля. В Московской области — 56,95 рубля.

Цена на АИ-92 в Белгородской области составила 51,59 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 в регионе стоил 56,23 рубля, а АИ-98 — 69,39 рубля. Стоимость дизельного топлива составила 62,08 рубля.

В сравнении с предыдущей неделей бензин АИ-92 в Белгородской области подорожал на 0,05 рубля, АИ-95 — на 0,07 рубля, АИ-98 — на 0,14 рубля, а дизель — на 0,03 рубля.

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#Ангелина Зиброва#Белгородская область#Экономика#Бензин#Новости Белгорода#Росстат#Топливо#Белгород#Дизель
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